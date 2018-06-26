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Bethesda опубликовала первый геймплейный трейлер игры Fallout 76
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Bethesda опубликовала первый геймплейный трейлер игры Fallout 76

Bethesda опубликовала первый геймплейный трейлер игры Fallout 76

Компания Bethesda выложила первый геймлейный трейлер многопользовательской игры Fallout 76, которая является предысторией всех игр легендарной серии. Игроку придется самостоятельно решать, сотрудничать с другими выжившими в открытом мире постапокалипсиса или же соперничать с ними за ресурсы.

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Напомним, что по сюжету на Земле 2102 год, после ядерной бомбардировки США прошло уже 25 лет и Убежище открывает свои ворота выжившим. Игрокам доступно шесть разнообразных регионов Западной Виргинии, от лесов Аппалачии до Клюквенного болота. Создание персонажа происходит с помощью знакомой системы S.P.E.C.I.A.L., а миссии можно выполнять как в одиночку, так и с друзьями.

Ко всему прочему игра позволит строить дома и создавать предметы, что позволит не только построить убежище и запастись припасами, но и к примеру открыть магазин для торговли с другими игроками.

Отметим, что игра Fallout 76 выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и ПК 14 ноября 2018 года, а тем, кто осуществит предзаказ игры, дадут поиграть в бета-версию до официального релиза.

Источник: Bethesda

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