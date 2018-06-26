Bethesda опубликовала первый геймплейный трейлер игры Fallout 76

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Компания Bethesda выложила первый геймлейный трейлер многопользовательской игры Fallout 76, которая является предысторией всех игр легендарной серии. Игроку придется самостоятельно решать, сотрудничать с другими выжившими в открытом мире постапокалипсиса или же соперничать с ними за ресурсы.

Напомним, что по сюжету на Земле 2102 год, после ядерной бомбардировки США прошло уже 25 лет и Убежище открывает свои ворота выжившим. Игрокам доступно шесть разнообразных регионов Западной Виргинии, от лесов Аппалачии до Клюквенного болота. Создание персонажа происходит с помощью знакомой системы S.P.E.C.I.A.L., а миссии можно выполнять как в одиночку, так и с друзьями.

Ко всему прочему игра позволит строить дома и создавать предметы, что позволит не только построить убежище и запастись припасами, но и к примеру открыть магазин для торговли с другими игроками.

Отметим, что игра Fallout 76 выйдет на Xbox One, PlayStation 4 и ПК 14 ноября 2018 года, а тем, кто осуществит предзаказ игры, дадут поиграть в бета-версию до официального релиза.

Источник: Bethesda