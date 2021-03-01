Билл Гейтс заявил, что предпочитает Android ввиду большей «гибкости» операционной системы Google





О том, что в качестве основного телефона он использует модель на Android сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал во время общения в чате нашумевшего приложения Clubhouse, которое пока доступно только на iOS.

«На самом деле у меня телефон на Android. Но поскольку я хочу все отслеживать, я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который постоянно ношу с собой [основной телефон — прим. ред.], — на Android». американский предприниматель и один из основателей Microsoft

Отвечая на вопрос журналиста Эндрю Соркина о том, почему именно Android, а не iOS, и есть ли здесь какие-либо религиозные убеждения, Гейтс объяснил свой выбор так:

«Некоторые производители телефонов на Android предварительно устанавливают на свои модели программное обеспечение Microsoft, и для меня это очень удобно. Они предоставляют большую гибкость в том, как программное обеспечение взаимодействует с операционной системой. И такой подход мне ближе. Знаете, многие из моих друзей используют iPhone, так что здесь нет никакого пуританства».

Впервые Билл Гейтс признался, что перешел на Android, еще в 2017 году, а в одном из интервью 2019 года он рассказал, что рассказал, что конкретно помешало Windows Mobile стать Android на рынке мобильных ОС. К слову, поддержка Windows 10 Mobile была окончательно прекращена 10 декабря 2019 года. В прошлом году Microsoft вернулась на рынок смартфонов с двухэкранным моделью Surface Duo на Android, который, судя по сообщениям аналитиков, не блещет продажами.

Билл Гейтс не стал уточнять, какую именно модель на Android сейчас использует в качестве своего основного телефона.