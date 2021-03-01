Блоги
Билл Гейтс заявил, что предпочитает Android ввиду большей «гибкости» операционной системы Google

Билл Гейтс заявил, что предпочитает Android ввиду большей «гибкости» операционной системы Google

Билл Гейтс заявил, что предпочитает Android ввиду большей «гибкости» операционной системы Google


О том, что в качестве основного телефона он использует модель на Android сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал во время общения в чате нашумевшего приложения Clubhouse, которое пока доступно только на iOS.

«На самом деле у меня телефон на Android. Но поскольку я хочу все отслеживать, я часто пользуюсь и iPhone, но тот, который постоянно ношу с собой [основной телефон — прим. ред.], — на Android».

американский предприниматель и один из основателей Microsoft

Отвечая на вопрос журналиста Эндрю Соркина о том, почему именно Android, а не iOS, и есть ли здесь какие-либо религиозные убеждения, Гейтс объяснил свой выбор так:

«Некоторые производители телефонов на Android предварительно устанавливают на свои модели программное обеспечение Microsoft, и для меня это очень удобно. Они предоставляют большую гибкость в том, как программное обеспечение взаимодействует с операционной системой. И такой подход мне ближе. Знаете, многие из моих друзей используют  iPhone, так что здесь нет никакого пуританства».

Впервые Билл Гейтс признался, что перешел на Android, еще в 2017 году, а в одном из интервью 2019 года он рассказал, что рассказал, что конкретно помешало Windows Mobile стать Android на рынке мобильных ОС. К слову, поддержка Windows 10 Mobile была окончательно прекращена 10 декабря 2019 года. В прошлом году Microsoft вернулась на рынок смартфонов с двухэкранным моделью Surface Duo на Android, который, судя по сообщениям аналитиков, не блещет продажами.

Билл Гейтс не стал уточнять, какую именно модель на Android сейчас использует в качестве своего основного телефона.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить