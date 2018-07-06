BioWare показала 20 минут геймплея Anthem, включая битву с финальным боссом уровня

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Геймстудия BioWare опубликовала длинный двадцатиминутный видеоролик с реальным геймплеем игры Anthem, который демонстрировался в закрытом режиме на E3 2018. В ролике показано кооперативное прохождение уровня «Scars & Villainy», включая битву с финальным боссом в виде огромного паука.

Игра Anthem представляет собой фантастическую action/RPG в открытом мире, который был покинут богами на этапе создания. Жители планеты пытаются обуздать силу артефактов, используя уникальные боевые экзокостюмы Джавелины. На выбор игрокам будет предлагаться четыре типа костюмов, включая «Рейнджер», «Шторм», «Перехватчик» и «Колосс», каждый из них наделяет своих обладателей собственным набором способностей.

Напомним, что Anthem был впервые представлен на E3 2017 с датой релиза в районе текущего года, однако позже выход игры был перенесен на 22 февраля 2019 года. Проект будет доступен на всех основных игровых платформах, включая PC, Xbox One и Playstation4.

P.S. А вот так выглядит кинематографический трейлер Anthem, представленный на E3 2018.

Источник: BioWare