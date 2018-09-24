Bloomberg: Белый дом готовится начать антимонопольное расследование против Google, Facebook и Twitter

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Правительство США подготовило черновик указа о начале антимонопольного расследования, которое в первую очередь коснется интернет-гигантов — Facebook, Google и Twitter. Одной из причин появления документа источники называют «дискриминацию республиканцев и консерваторов в сети».

В проекте постановления говорится о том, что антимонопольным органам США нужно «немедленно и тщательно» изучить возможные нарушения закона со стороны интернет-компаний. В случае, если такие нарушения будут обнаружены, необходимо принять меры, которые помогут обеспечить конкуренцию между платформами и решат проблему их необъективности; по словам авторов, необъективность может наносить вред потребителям (наличие вреда — обязательное условие для антимонопольного расследования). При этом в указе не упоминаются какие-либо конкретные компании, однако журналисты Bloomberg предполагают, что проверка в первую очередь коснется Facebook, Google, Twitter, на которые ополчился Трамп.

По мнению журналистов, направленность проекта поставления направлена не столько на защиту прав обычных пользователей, сколько на «расследование случаев дискриминации республиканцев», о которых неоднократно во время публичных выступлений говорил президент США.

Напомним, что, по словам Дональда Трампа, СМИ и администрации социальных сетей имеют в руководстве людей с антиконсервативными взглядами и те «осознанно или неосознанно стараются заглушить конкурирующие мнения». Также он неоднократно писал о том, что социальные сети подавляют консервативно-настроенных пользователей.

Указ, подготовленный в Белом доме, еще должен подписать лично президент. Если Трамп поставит под постановлением свою подпись, генпрокурор США Джефф Сешнс объявит о начале расследования 25 сентября.

Источники: hightech.fm, Bloomberg