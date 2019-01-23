Blue Origin показала обновленный дизайн ракеты New Glenn

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Blue Origin выпустила анимационный видеоролик, в котором показала работу тяжелой ракеты New Glenn и ее новый дизайн.

Как сообщается, основные изменения коснулись внешнего вида ракеты. Заметнее всего поменялась верхняя ступень. Она по-прежнему напоминает патрон, но если раньше он был винтовочный, то сейчас, скорее, пистолетный. Помимо формы, изменился и размер обтекателя: в старой версии его ширина составляла 5,4 метра, в новой — 7 метров.

Также у верхней ступени появилось второе сопло — раньше было одно по центру.

Еще одно изменение — устройство посадочных опор. Как и в прошлой версии ролика (представлен ниже), их шесть — на две больше, чем у ракет SpaceX. Однако на первых рендерах они выезжали из корпуса вниз, теперь же они выпрямляются. По мнению Futurism, такая конструкция проще.

Есть и чисто косметические изменения: так, новая ливрея ракеты выполнена в основном в черно-белых цветах, с меньшим количеством синих оттенков.

Напоследок отметим, что по своим характеристикам New Glenn расположится где-то между Falcon 9 и Falcon Heavy от SpaceX. По плану, ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 45 тонн груза. Для сравнения, максимальная полезная нагрузка Falcon Heavy для той же орбиты — 64 тонны. Первый запуск New Glenn запланирован на 2021 год.

Источники: hightech.plus, Futurism