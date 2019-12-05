BMW M: «Электрические силовые установки все еще недостаточно хороши для нас, а выпускать электрокары чисто ради хайпа мы не собираемся»

Карстен Прис, глава BMW M — подразделения баварской автокомпании, многие десятилетия выпускающего «заряженные» версии серийных моделей: более мощные, быстрые, динамичные и маневренные, — полагает, что электрические силовые установки пока недостаточно хороши для таких «горячих» автомобилей.

В интервью австралийскому изданию CarsGuide Прис заявил, что внимательно следит за новейшими технологиями в области электрических авто. И пока не видит в них преимуществ для своего направления:

«Нелегко предсказать, когда [электрические технологии] будут готовы и достаточно хороши для нас».

Топ-менеджер уточнил, что сумасшедшего крутящего момента, которым славятся электродвигатели, недостаточно. Важны также вес и маневренность — а нынешние тяжеловесные аккумуляторные системы не оставляют надежд сделать электромобиль легким и поворотливым. EV-авто несложно быстро разогнать, но обеспечить ему управляемость на высоких скоростях в духе BMW M пока невозможно, указывает Прис и добавляет, что вследствие этого его подразделение в ближайшем будущем продолжит уделять внимание исключительно автомобилям c ДВС.

«Идти на компромисс и выпускать электрическую модель просто ради громких заголовков в газетах мы не собираемся», — подчеркивает топ-менеджер.

Кажущийся вполне спортивным электромобиль Porsche Taycan инженерам BMW M тоже не близок. Taycan, вне всякого сомнения, хорош, но это автомобиль «из другой лиги», считает Прис:

«Мы в курсе [об электрокаре от] Porsche, но ключевой фактор здесь — наши ценности; наше подразделение всецело автоспортивное и если мы возьмемся за выпуск собственного электрокара, мы должны быть уверены в том, что он будет соответствовать нашему имиджу. С нынешними тяжелыми аккумуляторами это не представляется возможным. Но в будущем, конечно, все может измениться».

Вместе с тем, Прис подчеркивает, что его заявления касаются исключительно «заряженных» авто. В случае обычных потребительских транспортных средств компромиссы между управляемостью и производительностью вполне допустимы, указывает представитель баварской автокомпании. Издание Digital Trends в связи с этим напоминает, что в арсенале самой BMW экологически чистые автомобили присутствуют уже достаточно давно: так, городской электрокар i3 был представлен еще в 2013 году, а сейчас полным ходом идет работа над электромобилями нового поколения: кроссовером iNext и динамичным седаном i4.

Источник: hightech.plus