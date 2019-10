Боги маркетинга. Disney опубликовала в Twitter ветку на 700+ твитов с фильмами и сериалами для сервиса Disney+

Disney продолжает массированную артподготовку запуска собственного стримингового сервиса Disney+, где в ближайшие годы в числе прочего будут выходить новейшие проекты киновселенных Marvel Star Wars и других. Чтобы не дать собственному сервису потеряться на фоне конкурирующего Apple TV+, маркетологи Disney устроили весьма оригинальную кампанию по продвижению сервиса в соцсети Twitter. Говоря конкретнее, вчера на странице Disney+ в Twitter появился очень длинный тред, где перечислены практически все полнометражные фильмы и ТВ-шоу, которые будут доступны в видеосервисе Disney+.

В ветке, насчитывающей более 700 сообщений (по названию в каждом твите), Disney взяла и перечислила все проекты в хронологическом порядке, начиная от мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937 год) и заканчивая сериалом «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн» (2019 год). Полностью весь тред желающие могут пролистать, перейдя в конце по ссылке на первую публикацию в ветке.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12.

Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT

— Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019