Бокс-офис: «Джокер» собрал почти $750 млн и вошел в Топ-10 фильмов с рейтингом R и Топ-10 экранизаций DC

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На третьей неделе релиза криминальная драма Joker / «Джокер» продолжает удерживать высокие позиции в рейтинге, а общая сумма киносборов приближается к $750 млн. На прошедших выходных Хоакин Феникс соперничал сразу с двумя сиквелами — развитием истории сказочной Малефисенты в исполнении Анджелины Джоли и долгожданным продолжением зомби-комедии «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».

Интересно, что уступил «Джокер» только первой картине ($36 млн против $29,2 млн), тогда как Zombieland 2: Double Tap собрала за уикэнд всего $26,7 млн и заняла третью строку. Из других достижений — вхождение в Топ-10 фильмов со взрослым рейтингом R, при этом у «Джокера» отличные шансы подняться заметно выше и такое же вхождение (9 место) в список лучших экранизаций комиксов DC.

Падение сборов для фильма Тодда Филлипса составило вполне приемлемые для третьей недели 48%, в итоге фильм заработал уже $247,2 млн в США и $490,3 млн за рубежом, доведя суммарные киносборы до отметки $737,5 млн.

А вот у боевика Gemini Man / «Двойник» с Уиллом Смитом серьезные проблемы — за неполные две недели проката он собрал всего $118,7 млн ($36,5 млн дома и $82,2 млн за рубежом) при бюджете $138 млн.

P.S. Кстати, первая десятка рейтинга киносборов в Украине за предыдущий уикэнд (10-13 октября) выглядит следующим образом (The Rising Hawk — это «Захар Беркут»):

Источник: Box Office Mojo