Boston Dynamics и Otto Motors «подружили» своих складских роботов





Компания Boston Dynamics, лидер в области новаторской робототехники, объявила о заключении партнерства с разработчиком автономных складских транспортных систем Otto Motors.

Примечательно, что предприятиям уже есть что показать: на новом видео, опубликованном на YouTube-канале Boston Dynamics, запечатлен представленный в 2017 году робот Handle, который ловко берет коробки из штабеля и грузит их на передвижную робоплатформу Otto 1500 производства Otto Motors. Скорость операций пока далека от идеала (рабочий склада точно справится быстрее), но с учетом того, что это только первые совместные наработки компаний, нет никаких сомнений, что ее существенно увеличат в ходе дальнейших доработок системы.

Издание Inverse напоминает, что Boston Dynamics начала продвигать своих роботов в складскую индустрию в прошлом году. Так, на одном из прошлых видео робототехнического предприятия Handle запечатлен ставящим ящики на паллеты и конвейерную ленту. Партнерское соглашение с Otto Motors, в рамках которого компании собираются «подружить» своих функционально различных роботов, чтобы они могли дополнять возможности друг друга, — это следующий шаг на пути к созданию решения, которое в будущем позволит полностью автоматизировать складские процессы.

«Одновременное использование разных видов роботов потенциально придает складской автоматизации ту необходимую гибкость, которую ждут от нее наши клиенты», — отметил в пресс-релизе Кевин Бланкеспур, вице-президент Boston Dynamics, после чего намекнул на то, что его компания намерена в будущем обзавестись партнерскими отношениями и с другими робототехническими предприятиями: «В дальнейшем мы продолжим расширять возможности Handle и оптимизировать его взаимодействие с другими складскими роботами по типу Otto 1500».

«Мы рады возможности объединить усилия с другой передовой робототехнической компанией в лице Boston Dynamics, — указал, в свою очередь, технический директор и сооснователь Otto Motors Райан Гариепи. — Совмещение возможностей наших робототехнических систем открывает перед ними совершенно новые перспективы».

Источник: hightech.plus