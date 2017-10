«Brave New World»: Разработчики опубликовали дату выхода и трейлер второго эпизода адвентюры «Life is Strange: Before the Storm»

Разработчики необычной игры Life is Strange: Before the Storm объявили о дате выхода второго эпизода «Brave New World» и опубликовали его локализованный трейлер. Поклонники первой части смогут начать играть в продолжение уже через неделю, 19 октября 2017 года, на платформамх Xbox One, PlayStation 4 и PC (Steam).

Новый трейлер Life is Strange: Before the Storm покажет события второго эпизода, новых персонажей и локации, а также некоторых знакомых героев из первого сезона. Когда атмосфера в семьях Хлои и Рейчел накаляется, их дружба крепчает и девушки решают вместе сбежать из города. Но сперва Хлоя берется выполнить опасное поручение Фрэнка Бауэрса, которое покажет не самые приятные стороны милого городка Аркадия-Бэй…

Напомним, что первый эпизод Life is Strange: Before the Storm — «Awake» вышел 31 августа 2017 года, сюжет игры разворачивается в городе Аркадия Бэй, за 3 года до начала событий оригинальной игры. Главный герой игры – 16-летняя бунтарка Хлоя Прайс, которая подружилась с самой популярной девушкой школы – Рейчел Эмбер. Тайна семьи Рейчел перевернула её жизнь с ног на голову и эта дружба – единственный оплот, который помогает справиться девушкам с их внутренними демонами.

P.S. Обратите внимание на момент 1:06 трейлера второго эпизода.

Источник: Deck Nine Games