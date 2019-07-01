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Британские инженеры разработали браслет, который поможет владельцу контролировать свои эмоции

Британские инженеры разработали браслет, который поможет владельцу контролировать свои эмоции

Британские инженеры разработали браслет, который поможет владельцу контролировать свои эмоции


Британские инженеры из Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера разработали «умный» браслет, который нагревается, вибрирует и сжимает запястье носителя при резком изменении уровня его эмоционального возбуждения. Статья с описанием новации опубликована на портале EurekAlert.

По словам создателей устройства, гаджет призван помочь людям с аффективными расстройствами, такими как депрессия и биполярное расстройство, а также страдающим от внезапных «неуместных эмоций» (страх, тревога, ярость, злоба и так далее), держать свои чувства под контролем.

Примечательно, что браслет, определяющий эмоциональные всплески посредством отслеживания изменений в электрической активности кожи, абсолютно самодостаточен: в частности, он не требует синхронизации со смартфоном.

Во время первых пробных испытаний добровольцы носили браслеты в течение 8-16 часов, на протяжении которых они общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни. Между тем, датчик, плотно прилегающий к запястью, неустанно следил за сменой чувств и в нужные моменты подавал незаметные для окружающих сигналы.

Как утверждают авторы, собравшие и проанализировавшие самоотчеты добровольцев, участники эксперимента нашли браслет крайне полезным: так, благодаря устройству они начали уделять своим эмоциям куда больше внимания, оперативнее осознавать, когда их настроение резко меняется, и эффективнее контролировать перепады, также они получили возможность незамедлительно фиксировать факторы, приводящие к переменам в чувствах.

В ближайшее время инженеры намерены провести дополнительные тесты, по возможности модернизировать устройство и найти для него самое выгодное дизайнерское решение.

Источник: Naked Science

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