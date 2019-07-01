Британские инженеры разработали браслет, который поможет владельцу контролировать свои эмоции

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Британские инженеры из Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера разработали «умный» браслет, который нагревается, вибрирует и сжимает запястье носителя при резком изменении уровня его эмоционального возбуждения. Статья с описанием новации опубликована на портале EurekAlert.

По словам создателей устройства, гаджет призван помочь людям с аффективными расстройствами, такими как депрессия и биполярное расстройство, а также страдающим от внезапных «неуместных эмоций» (страх, тревога, ярость, злоба и так далее), держать свои чувства под контролем.

Примечательно, что браслет, определяющий эмоциональные всплески посредством отслеживания изменений в электрической активности кожи, абсолютно самодостаточен: в частности, он не требует синхронизации со смартфоном.

Во время первых пробных испытаний добровольцы носили браслеты в течение 8-16 часов, на протяжении которых они общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни. Между тем, датчик, плотно прилегающий к запястью, неустанно следил за сменой чувств и в нужные моменты подавал незаметные для окружающих сигналы.

Как утверждают авторы, собравшие и проанализировавшие самоотчеты добровольцев, участники эксперимента нашли браслет крайне полезным: так, благодаря устройству они начали уделять своим эмоциям куда больше внимания, оперативнее осознавать, когда их настроение резко меняется, и эффективнее контролировать перепады, также они получили возможность незамедлительно фиксировать факторы, приводящие к переменам в чувствах.

В ближайшее время инженеры намерены провести дополнительные тесты, по возможности модернизировать устройство и найти для него самое выгодное дизайнерское решение.

Источник: Naked Science