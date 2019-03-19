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Британские инженеры задействуют голубей для сбора климатических данных
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Британские инженеры задействуют голубей для сбора климатических данных

Британские инженеры задействуют голубей для сбора климатических данных

Инженеры из Бирмингемского университета разработали компактное устройство, которое позволяет собирать различные климатические данные: температуру и влажность воздуха, уровень освещенности, давление, а также информацию о местоположении. Решение можно надежно закрепить на спину голубя при помощи специальных ремешков и отправить птицу собирать данные.

Впрочем, следует уточнить, что для сбора данных годятся только домашние голуби, которые способны найти путь домой и вернуться вместе с прибором, с которого ученые затем скачают и проанализируют собранные сведения. Пока что ученым удалось собрать данные, полученные пятью птицами — они совершили в общей сложности 41 полет общей протяженностью около 1000 километров.

Отдельно изобретатели подчеркивают, что конструкция устройства не доставляет птице неудобств — она очень легкая и весит около 3% от массы тела животного. Кроме того, «рюкзачок» имеет сравнительно небольшую стоимость: вся конструкция обходится примерно в $330.

Напоследок отметим, что в настоящее время некоторые исследователи собирают климатические данные при помощи дронов. Однако у беспилотников есть ряд ограничений: во-первых, дроном необходимо управлять, что значительно усложняет процесс сбора данных, во-вторых, БПЛА позволяют исследовать только ограниченную территорию (ее размер зависит от емкости батареи аппарата), в-третьих, некоторые страны вводят запреты на несанкционированные полеты беспилотных летательных аппаратов, что делает регулярные наблюдения при помощи БПЛА труднореализуемыми.

Источник: N+1

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