Британские исследователи под руководством французского инженера разработали «умный» чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи





Британские исследователи из Бристольского университета под руководством Марка Тессье, приглашенного специалиста из Парижского технологического университета, представили интерфейс ввода-вывода, созданный из материала, напоминающего человеческую кожу. Разработчики предложили несколько вариантов использования такого интерфейса, в том числе в виде «умного» чехла для смартфона, который позволяет управлять устройством щипками и поглаживаниями, а также в качестве тачпада для ноутбука. Разработка будет представлена на конференции UIST, которая сейчас проходит в Новом Орлеане.

Как сообщает New Scientist, новинка, получившая название Skin-On, состоит из двух слоев силикона, между которыми уложена сетка из чувствительных к сгибаниям эластичных проводов Datastretch, причем верхний наружный слой, будучи достаточно тонким, имитирует эпидермис и имеет текстуру, похожую на текстуру человеческой кожи, в то время как более толстый нижний слой выполняет роль гиподермиса и придает решению объемную форму и упругость. Для считывания сигнала с сенсорной сетки и подключения «кожи» к основному устройству используется компактный микроконтроллер.

В опубликованных материалах исследователи продемонстрировали, что Skin-On может считывать широкий спектр различных жестов: нажатия с разной степенью глубины, поглаживания и щипки, в том числе щипки со скручиваниями.

По задумке разработчиков, данный интерфейс можно использовать как контроллер для видеоигр, как тачпад для компьютера, а также для управления смартфоном или смартвотчами — в последнем случае авторы предложили изготавливать из Skin-On ремешок часов. Кроме того, инженеры предлагают использовать такую «кожу» для того, чтобы взаимодействовать с роботами с помощью физических действий, а не голосовых команд.

Любопытно, что проект Skin-On является открытым — вся необходимая информация по созданию такой «кожи» и присоединению ее к компьютеру или смартфону опубликована на сайте Марка Тессье.

Источник: N+1