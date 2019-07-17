Британские власти приравняли блогеров с 30 000 и более подписчиков к знаменитостям

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Власти Великобритании приняли решение регламентировать деятельность популярных блогеров. Теперь любой блогер с количеством подписчиков от 30 тысяч попадает в юридическую категорию «знаменитость», то есть на него начинают распространяться специальные правила, регулирующие рекламную или иную деятельность.

Как сообщается, решение было принято Управлением по стандартам рекламы Великобритании в связи с прецедентом, когда блогер Сара Уиллокс Нотт с 32 000 подписчиками заключила рекламный контракт с одной из фармкомпаний и стала продвигать на своей странице в Instagram снотворный препарат. Согласно законам Соединенного Королевства, британским знаменитостям и медработникам делать этого нельзя.

В итоге британский регулятор заблокировал пост в Instagram, а на возражения производителя препарата о том, что Сара никакая не знаменитость, постановил, что отныне пользователи сети, число подписчиков которых превышает 30 000 человек, обязаны отказаться от любых действий, запрещенных «классическим» знаменитостям.

Источник: NewDayLive