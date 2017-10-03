Британский фонд развития инноваций Nesta изучил, какие навыки будут востребованы в будущем

Кроме этого, в докладе описываются навыки, которые потребуются для профессий будущего, особенно в свете тотальной автоматизации. Прежде всего, это способность принимать решения, анализировать возможные потери и выгоды от будущих действий. Также будет цениться умение генерировать идеи, причем важно не их качество, а количество.

Еще больше через десять лет будет цениться умение обучать других. Специалисты, которые умеют донести информацию и составить индивидуальный план обучения, станут более востребованными. Помимо этого, важным станет умение понимать долгосрочные результаты обучения и влияние на него получения новой информации.

Наконец, ценной станет оригинальность — навык, который в 2030 году будет важнее всех других. Это значит, что необходимо будет придумывать необычные решения для разного рода задач и уметь по-другому смотреть на, казалось бы, обыденные вещи.

В докладе отмечается, что такие навыки, как творческое мышление, адаптивность и умение мыслить будут более важными, чем конкретные знания или навыки, поскольку последние могут быть легко заменены простыми алгоритмами на основе ИИ и роботами, в то время как овладеть первыми машинам не удастся еще долгое время.

Напоследок отметим, что в конце доклада эксперты пошли еще дальше и попытались спрогнозировать, какими будут профессии будущего, основанные на вышеупомянутых навыках. По их мнению, развитие медицины приведет к появлению специалистов, которые будут помогать людям готовиться к жизни после 100 лет. Также будут востребованными дизайнеры, создающие первоклассный VR-опыт.

«Таким образом, можно сделать вывод, что изобретательность в будущем станет наиболее востребованным навыком», — подытожили журналисты источника MIT Technology Review.

Источники: MIT Technology Review, hightech.fm