При взгляде на последние фильмы Брюса Уиллиса возникает впечатление, что актер проиграл кому-то очень влиятельному пари, по условиям которого до конца карьеры он должен сниматься только в низкобюджетных и низкокачественных фантастических боевиках. Только за последний год он появился в картинах «Breach» / «Anti-Life» и «Cosmic Sin» / «Космический грех», а теперь дело дошло до фильма «Apex» / «Преступный квест».

По поводу сюжета авторы особо не заморачивались — просто взяли трендовые «королевскую битву» / «голодные игры» в антураже недалекого будущего, поместили Брюса «Крепкого Орешка» Уиллиса на необитаемый остров и натравили на него сразу пятерых охотников, которые рассчитывали просто пощекотать себе нервы. Самым слабым из них Брюс быстро показал, что у него еще есть порох в пороховницах, однако на его беду лидером группы оказался не менее харизматичный и опасный Нил Макдонаф («Особое мнение», «Первый мститель»).

Из трейлера непонятно, чем все кончилось, но с учетом предыдущих актерских ролей Брюса Уиллиса (он как минимум дважды спасал Землю — в «Армагеддоне» и «Пятом элементе») с высокой долей вероятности можно предположить, что он снова всех победит.

Премьера фильма «Apex» / «Преступный квест» состоится 12 ноября 2021 года.

Источник: IGN