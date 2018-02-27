Будет ли работать встроенный под экран смартфона сканер отпечатков, если его сильно поцарапать? [видео]

В новом видео автор youtube-канала JerryRigEverything решил проверить, как будет себя вести встроенный под экран смартфона Vivo X20 Plus UD сенсор отпечатков пальцев, если сильно поцарапать защитное стекло над ним. Отметим, что повредить обычный сканер отпечатков заметно труднее, чем экран из-за того, что разработчики как правило размещают его ниже уровня основных панелей смартфона.

Поцарапать экран намного легче, но одно дело – эстетическое расстройство, а совсем другое – необходимость заменить весь экран из-за того, что в смартфоне перестанет работать основное средство идентификации. Автор начал свои испытания по обычной программе, которая показала, что экран обладает типичной для современных смартфонов устойчивостью к повреждениям – поцарапать его удалось только инструментами со степенью твердостью 6 и 7 по шкале Мооса.

Выявив активную зону сканера отпечатков, JerryRigEverything нанес целую сетку царапин, используя щуп №7 (кварц). К счастью, даже такие повреждения не помешали датчику успешно срабатывать, так что основной вопрос данного теста можно считать закрытым. В оставшееся время автор царапал металлическую спинку смартфона и пытался согнуть его корпус, но Vivo X20 Plus UD успешно прошел все испытания. Напоследок он использовал щуп №9 (корунд), буквально раскрошив стекло экрана, однако в реальной жизни смартфоны весьма редко сталкиваются с такими “стеклорезами”.

Напомним, что на проходящей в данный момент выставке MWC 2018 компания показала концепт нового смартфона Vivo APEX с фронтальной камерой-перископом и встроенным сканером отпечатков размером в пол-экрана.

Источник: JerryRigEverything