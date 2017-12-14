Бывший вице-президент Facebook: соцсети позволяют нехорошим людям манипулировать массами

Чамат Палихапития, бывший вице-президент Facebook, который начал работу в компании в 2007 году и сделал карьеру топ-менеджера, выступил с жесткой критикой социальных сетей. Он заявил, что чувствует «невероятную вину» за то, какого «монстра» помог вырастить. По его мнению, соцсети позволяют нехорошим людям манипулировать толпой, вызывать массовые беспорядки и распространять дезинформацию. Единственным способом борьбы с этим он считает полный отказ от социальных сетей.

«Мы создали инструмент, разрывающий социальную структуру общества», — сказал он на встрече со студентами Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета.

Критика Палихапитии обрушилась не только на Facebook, но и на всю систему общения в сети.

«Люди стали зависимы от дофамина, выработку которого провоцируют “лайки“, “сердечки” и “пальцы вверх” в соцсетях. Это убивает сам принцип работы общества. Не стало гражданского дискурса, исчезает сотрудничество, зато процветают дезинформация и подмена фактов. И я говорю не только про американскую паранойю насчет российского вмешательства в выборы. Это глобальная проблема», — считает Палихапития.

В качестве примера он привел недавний инцидент в Индии, когда злоумышленники через WhatsApp распространяли слухи, будто преступники похищают детей в индийских селениях. Вирусная рассылка привела к тому, что жители штата Джаркханд начали патрулировать улицы и совершать вооруженные нападения на незнакомцев, похожих по описанию на «похитителей». Семь невиновных человек были жестоко избиты, двое скончались от полученных травм. Видео избиений попало на Facebook и вызвало массовые беспорядки в штате.

«Понимаете, с чем мы имеем дело? Плохие люди могут манипулировать толпой, заставлять ее делать все, что угодно. И я не знаю, как решить этот вопрос. Поэтому я просто отказался от использования соцсетей и запретил пользоваться ими своим детям», — заявил бывший вице-президент Facebook.

Ранее с аналогичными высказываниями выступил один из первых инвесторов компании Шон Паркер. По его мнению, соцсети давят на все слабые места человеческой психики, чтобы использовать их в своих целях. С ним согласен и бывший менеджер по продукту Facebook Антонио Гарсиа-Мартинез, который заявил, что компания использует огромный арсенал средств для манипуляции человеческой психикой.

Помимо критики соцсетей, Чамат Палихапития пристыдил и венчурные компании из Кремниевой долины. По его мнению, они инвестируют в «паршивые, идиотские, бесполезные компании», вместо того, чтобы заниматься по-настоящему серьезными проблемами, вроде изменения климата или лечением серьезных заболеваний. Его собственная венчурная компания Social Capital сконцентрирована на поддержке стартапов в сфере здравоохранения и образования.

Источники: hightech.fm, The Verge