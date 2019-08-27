Canalys: во втором квартале 2019 года Google поставила меньше смарт-колонок, чем Amazon и Baidu

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Китайский поисковик Baidu стал вторым крупнейшим в мире поставщиком смарт-колонок, обойдя Google. Так пишет в своем отчете аналитическая компания Canalys, рассказывает The Verge.

По данным исследовательской фирмы, во втором квартале 2019-го Baidu поставила на рынок 4,5 млн умных колонок (они работают под управлением Duer OS), заняв таким образом 17,3% мирового рынка. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил внушительные 3700%. Любопытно, что исходно компания пыталась продавать относительно дорогие колонки вроде Raven R, но успеха добилась с гораздо более дешевыми моделями. Например, Xiaodu стоит всего $12, в то время как Raven R — $260.

Мировым лидером на рынке «умных» колонок стал Amazon — корпорация Джеффа Безоса за последний квартал отгрузила 6,6 млн устройств, заняв 25,4% рынка. При этом за год общемировая доля Amazon подросла незначительно — на 0,9%, хотя поставки в штуках увеличились на 61%.

А вот поисковый гигант Google по данным Canalys, просел и по доле, и по абсолютному показателю поставок: с 32,3% до 16,7% и с 5,4 млн до 4,3 млн (на 19,8%) соответственно. Четвертое и пятое места в списке заняли китайские компании Alibaba (поставила 4,1 млн умных колонок, доля мирового рынка — 15,8%) и Xiaomi (2,8 млн штук, 12,2%).

Напоследок отметим, что китайские и американские вендоры напрямую не конкурируют: первые продают свои устройства только в Китае, вторые — только за его пределами. Рост Baidu показывает, что китайский рынок смарт-колонок далек от насыщения, указывают эксперты.

Источник: Canalys