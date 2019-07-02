CD Projekt работает сразу над тремя проектами по вселенной Cyberpunk: основной игрой, мультиплеером для нее и новой RPG, которая выйдет в 2021 году





Похоже, польская геймстудия CD Projekt RED нашла для себя следующую «курицу, несущую золотые яйца» после «Ведьмака». В интервью польскому изданию Bankier руководители компании заявили, что в данный момент работают сразу над тремя проектами по вселенной Cyberpunk.

Первый проект — это базовая версия игры Cyberpunk 2077, которая выйдет 16 апреля 2020 года на платформах PC, PS4 и Xbox One. Второй — мультиплеерный режим для Cyberpunk 2077, над которым работает отдельная команда из 40 человек, размещенных во Вроцлаве.

И, наконец, было озвучено, что крупный AAA-проект, который студия обещала выпустить до 2021 года, также будет входить во вселенную Cyberpunk. Это также будет RPG-игра, при этом в студии ее называют «большой и инновационной». Пока непонятно, станет ли она прямым продолжением Cyberpunk 2077 или же будет исследовать другую часть созданного CD Projekt RED мира.

Источник: IGN, Bankier