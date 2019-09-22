Cервис для знакомств Tinder снял собственный сериал
Сервис для знакомств Tinder (принадлежит Match Group) снял собственный сериал.
Как сообщается, шоу под названием Swipe Night рассказывает о группе выживших, которые пытаются спастись во время апокалипсиса (без романтической истории дело, впрочем, не обойдется). Его эпизоды будут выходить в приложении Tinder с 6 октября раз в неделю и длиться около пяти минут.
Любопытно, что шоу будет интерактивным — зрителям в процессе просмотра предстоит быстро принимать «непростые моральные решения»: на свайп в ту или иную строну будет даваться 7 секунд без возможности вернуться назад. Выбор, который сделал человек, затем отобразится в его профиле и повлияет на то, какие анкеты будут впоследствии демонстрироваться ему при поиске потенциальной второй половинки. Вместе с тем, представители сервиса подчеркивают, что «правильных» и «неправильных» вариантов не будет.
«Эти ответы покажут, кто вы, в чем ваши ценности и ваша личность. Мы не собираемся как-то каталогизировать или особым образом помечать людей, сделавших тот или иной выбор», — указывают в Tinder.
Secret’s out. Stay tuned 👀 Coming October 6th.
visit https://t.co/tqdc9m9Loe for more. pic.twitter.com/b7nQvJM13U
— Tinder (@Tinder) September 20, 2019
Еще одна необычная особенность сериала состоит в том, что каждый эпизод будет появляться в сети всего на шесть часов (посмотреть его можно будет только с шести вечера до полуночи), чтобы люди смотрели новые серии почти одновременно и после просмотра дружно начинали искать партнеров.
Конечная цель задумки — подтолкнуть людей к активному обсуждению шоу между собой, что, как предполагается, позволит пользователям сервиса лучше понимать, кто перед ними, и быстрее находить свою вторую половинку.
Поставила Swipe Night Карена Эванс, ранее занимавшаяся режиссурой музыкальных клипов, а за сценарий отвечают авторы, работавшие над сериалами Big Mouth и Insecure. ЦА проекта — так называемое «поколение Z» (в него входят те, кому сегодня от 18 до 25 лет), на которое приходится половина пользователей Tinder.
«Концептуально Swipe Night идеально вписывается в то, как поколение Z привыкло взаимодействовать с контентом», — указывают в Tinder.
Напоследок отметим, что сериал, съемки которого, по данным Reuters, проходили в Мексике, будет доступен только жителям США.
Источник: DTF