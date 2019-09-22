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Cервис для знакомств Tinder снял собственный сериал

Cервис для знакомств Tinder снял собственный сериал

Cервис для знакомств Tinder снял собственный сериал


Сервис для знакомств Tinder (принадлежит Match Group) снял собственный сериал.

Как сообщается, шоу под названием Swipe Night рассказывает о группе выживших, которые пытаются спастись во время апокалипсиса (без романтической истории дело, впрочем, не обойдется). Его эпизоды будут выходить в приложении Tinder с 6 октября раз в неделю и длиться около пяти минут.

Любопытно, что шоу будет интерактивным — зрителям в процессе просмотра предстоит быстро принимать «непростые моральные решения»: на свайп в ту или иную строну будет даваться 7 секунд без возможности вернуться назад. Выбор, который сделал человек, затем отобразится в его профиле и повлияет на то, какие анкеты будут впоследствии демонстрироваться ему при поиске потенциальной второй половинки. Вместе с тем, представители сервиса подчеркивают, что «правильных» и «неправильных» вариантов не будет.

«Эти ответы покажут, кто вы, в чем ваши ценности и ваша личность. Мы не собираемся как-то каталогизировать или особым образом помечать людей, сделавших тот или иной выбор», — указывают в Tinder.

Еще одна необычная особенность сериала состоит в том, что каждый эпизод будет появляться в сети всего на шесть часов (посмотреть его можно будет только с шести вечера до полуночи), чтобы люди смотрели новые серии почти одновременно и после просмотра дружно начинали  искать партнеров.

Конечная цель задумки — подтолкнуть людей к активному обсуждению шоу между собой, что, как предполагается, позволит пользователям сервиса лучше понимать, кто перед ними, и быстрее находить свою вторую половинку.

Поставила Swipe Night Карена Эванс, ранее занимавшаяся режиссурой музыкальных клипов, а за сценарий отвечают авторы, работавшие над сериалами Big Mouth и Insecure. ЦА проекта — так называемое «поколение Z» (в него входят те, кому сегодня от 18 до 25 лет), на которое приходится половина пользователей Tinder.

«Концептуально Swipe Night идеально вписывается в то, как поколение Z привыкло взаимодействовать с контентом», — указывают в Tinder.

Напоследок отметим, что сериал, съемки которого, по данным Reuters, проходили в Мексике, будет доступен только жителям США.

Источник: DTF

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