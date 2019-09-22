Cервис для знакомств Tinder снял собственный сериал





Сервис для знакомств Tinder (принадлежит Match Group) снял собственный сериал.

Как сообщается, шоу под названием Swipe Night рассказывает о группе выживших, которые пытаются спастись во время апокалипсиса (без романтической истории дело, впрочем, не обойдется). Его эпизоды будут выходить в приложении Tinder с 6 октября раз в неделю и длиться около пяти минут.

Любопытно, что шоу будет интерактивным — зрителям в процессе просмотра предстоит быстро принимать «непростые моральные решения»: на свайп в ту или иную строну будет даваться 7 секунд без возможности вернуться назад. Выбор, который сделал человек, затем отобразится в его профиле и повлияет на то, какие анкеты будут впоследствии демонстрироваться ему при поиске потенциальной второй половинки. Вместе с тем, представители сервиса подчеркивают, что «правильных» и «неправильных» вариантов не будет.

«Эти ответы покажут, кто вы, в чем ваши ценности и ваша личность. Мы не собираемся как-то каталогизировать или особым образом помечать людей, сделавших тот или иной выбор», — указывают в Tinder.

Еще одна необычная особенность сериала состоит в том, что каждый эпизод будет появляться в сети всего на шесть часов (посмотреть его можно будет только с шести вечера до полуночи), чтобы люди смотрели новые серии почти одновременно и после просмотра дружно начинали искать партнеров.

Конечная цель задумки — подтолкнуть людей к активному обсуждению шоу между собой, что, как предполагается, позволит пользователям сервиса лучше понимать, кто перед ними, и быстрее находить свою вторую половинку.