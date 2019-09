Cервис для знакомств Tinder снял собственный сериал

Сервис для знакомств Tinder (принадлежит Match Group) снял собственный сериал.

Как сообщается, шоу под названием Swipe Night рассказывает о группе выживших, которые пытаются спастись во время апокалипсиса (без романтической истории дело, впрочем, не обойдется). Его эпизоды будут выходить в приложении Tinder с 6 октября раз в неделю и длиться около пяти минут.

Любопытно, что шоу будет интерактивным — зрителям в процессе просмотра предстоит быстро принимать «непростые моральные решения»: на свайп в ту или иную строну будет даваться 7 секунд без возможности вернуться назад. Выбор, который сделал человек, затем отобразится в его профиле и повлияет на то, какие анкеты будут впоследствии демонстрироваться ему при поиске потенциальной второй половинки. Вместе с тем, представители сервиса подчеркивают, что «правильных» и «неправильных» вариантов не будет.

Secret’s out. Stay tuned 👀 Coming October 6th.

visit https://t.co/tqdc9m9Loe for more. pic.twitter.com/b7nQvJM13U

— Tinder (@Tinder) September 20, 2019