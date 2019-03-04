Человекоподобному роботу XR-1 под силу вдеть нитку в иголку
Китайская компания INNFOS представила XR-1 — удивительно ловкого робота со множеством впечатляющих способностей.
Как сообщается, устройство имеет очень гибкие руки и может воспроизводить плавные движения, что позволяет ему копировать многие человеческие жесты, поливать растения, брать в руку различные хрупкие предметы, включая сырое яйцо и пивной бокал, аккуратно наливать напиток в стакан и даже — вдевать нитку в иголку.
Перемещается же XR-1 с помощью трехколесного механизма.
По мнению китайских инженеров, совершенствование плавности движений роботов может стать «новой тенденцией в сфере роботизированных технологий ближайшего будущего».
Источник: Naked Science