Человекоподобному роботу XR-1 под силу вдеть нитку в иголку

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Китайская компания INNFOS представила XR-1 — удивительно ловкого робота со множеством впечатляющих способностей.

Как сообщается, устройство имеет очень гибкие руки и может воспроизводить плавные движения, что позволяет ему копировать многие человеческие жесты, поливать растения, брать в руку различные хрупкие предметы, включая сырое яйцо и пивной бокал, аккуратно наливать напиток в стакан и даже — вдевать нитку в иголку.

Перемещается же XR-1 с помощью трехколесного механизма.



По мнению китайских инженеров, совершенствование плавности движений роботов может стать «новой тенденцией в сфере роботизированных технологий ближайшего будущего».

Источник: Naked Science