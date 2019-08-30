Через 30 лет Швейцария станет углеродно-нейтральной





Правительство Швейцарии заявило, что к 2050 году страна станет климатически-нейтральной. Это значит, что выбросы парниковых газов будут снижены до уровней, которые могут быть поглощены естественным путем или с помощью технологий улавливания.

В швейцарском правительстве отмечают, что уже существующих технологий достаточно, чтобы на 95% сократить углеродный след промышленности, транспорта и зданий. Ключевую роль в этом процессе, как ожидается, сыграет распространение возобновляемых источников энергии. Кроме того, планируется существенно урезать выбросы от сельского хозяйства и продолжить развивать технологии улавливания углерода из атмосферы.

«Мы должны значительно и в кратчайшие сроки сократить собственный углеродный след — это в наших же интересах… Швейцария особенно страдает от изменения климата, так как температура здесь повышается в два раза быстрее, чем в среднем по миру, — заявила швейцарский министр окружающей среды Симонетта Соммаруга. — Как инновационной стране, нам под силу справиться с этими вызовами».

Решение швейцарских властей во многом обусловлено тем, что на днях глава ООН объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию», и опирается на исследования климатологов, опубликованные в прошлом году, отмечает Phys.org. Согласно им, для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо удержать рост температур на уровне 1,5°С. Чтобы достичь этой цели, потребуется полностью перестроить экономику и практически полностью отказаться от сжигания угля, нефти и газа.

Источник: hightech.plus