Черная Манта из «Аквамена» сыграет одну из главных ролей в «Матрице 4», возможно даже молодого Морфеуса

Сразу после официального анонса Warner Bros. о запуске в производство «Матрицы 4» с Киану Ривзом, Кэри-Энн Мосс и Ланой Вачовски студия дала понять, что Морфеуса сыграет новый актер. По данным издания Variety им станет Яхья Абдул-Матин II (Yahya Abdul-Mateen II), известный по фильмам «Аквамен» (2018), «Спасатели Малибу» (2017), а также сериалам «Black Mirror» и «Watchmen».

В частности, в киновселенной комиксов DC он сыграл главного антагониста Аквамена по имени Черная Манта — безжалостного наемника, который мстит главному герою за гибель отца.

Яхья Абдул-Матин II уже провел кастинг с участием режиссера картины Ланы Вачовски, которая утвердила его на одну из главных ролей. Сценарий пишут Лана Вачовски и писатели Александр Хемон («Проект «Лазарь»») и Дэвид Митчелл («Облачный атлас»). Съемки фильма должны начаться в начале 2020 года, а премьера состоится не ранее 2021 года.

Отметим, что трилогия «Матрица» (The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions) собрала в прокате более $1,6 млрд, так что студия явно заинтересована в перезапуске проекта.

Напомним, что информация о возможном перезапуске легендарной франшизы Matrix появилась еще весной 2017 года. При этом процесс заметно ускорился благодаря новому скачку в карьере Киану Ривза, который отметился успешной серией боевиков «Джон Уик» и удачным вхождением в игровую индустрию за счет роли в Cyberpunk 2077.

