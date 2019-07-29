Черно-белое фото, которое всем кажется цветным [Оптическая иллюзия]





Пользователи Reddit активно обсуждают новую оптическую иллюзию. Собственно, вот она:

Фото, которое вы можете видеть выше, вовсе не цветное, как может показаться. На самом деле оно черно-белое. Цветным оно кажется из-за линий, которые и создают оптическую иллюзию, заставляя мозг видеть его именно так. Особенно хорошо иллюзия работает на мобильных телефонах с небольшими экранами, где фотография безоговорочно выглядит цветной. Разглядеть подвох можно только при увеличении картинки.

Есть мнение, что оптическая иллюзия обусловлена также тем, что само фото, сохраненное в формате JPEG, сильно пережато. Из-за этого цветные линии смешиваются с элементами черно-белого снимка. Еще один пример из этой же оперы:

Источник: reddit