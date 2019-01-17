Четвероногий робот ANYmal научился вставать с колен
Группа инженеров из Швейцарской высшей технической школы Цюриха научила робота ANYmal восстанавливаться после падений.
Напомним, ANYmal имеет четыре ноги, состоящие из двух сегментов. Всего в роботе установлено 12 электромоторов — по три на каждую ногу, два из которых ее сгибают, а один, установленный в основании, отклоняет конечность вбок относительно корпуса.
Как сообщается, за самостоятельное восстановление после падения отвечает нейросеть, которую предварительно обучили в виртуальной среде, а затем загрузили в компьютер робота.
При этом, помимо того, что робот научился самостоятельно вставать на ноги из лежачего положения, новые алгоритмы также сделали устройство более стабильным, энергоэффективным и быстрым — в частности, максимальная скорость движения ANYmal увеличилась на 25%.
Источник: N+1