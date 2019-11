Четвертому «Стартреку» быть — фильмом займется шоураннер «Фарго» и «Легиона»

После трехлетнего молчания появились новости о четвертом фильме Star Trek после перезапуска франшизы в 2009 году: Ноа Хоули — шоураннер «Легиона» и «Фарго» — напишет сценарий и поставит картину. Как сообщают The Wrap и Deadline, переговоры Paramount Pictures с Хоули достигли заключительной стадии.

Напомним, последний фильм Star Trek Beyond / «Стартрек: за пределами Вселенной» вышел в 2016 году, а его режиссером выступил Джастин Лин, тогда как два предыдущих фильма новой итерации франшизы, Star Trek (2009) и Star Trek Into Darkness (2013) поставил Дж. Дж. Абрамс. Последний также был продюсером Star Trek Beyond и примет участие в четвертом фильме.

Paramount дала зеленый свет производству четвертой части серии еще в 2016 году, заинтриговав возвращением во франшизу Криса Хемсворта. Последний, как предполагалось, мог снова сыграть молодого отца Кирка (Крис Пайн). Понятно, что за эти три года графики актеров сильно изменились. И пока совершенно неясно, будет ли Хоули строить свой фильм на старых планах и появится ли там Крис Хемсворт. В 2018 году, как сообщает The Hollywood Reporter, оба актера потребовали пересмотреть условия контактов, запросив более высокие гонорары.

Сейчас сообщается, что Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Саймон Пегг и Карл Урбан вернутся к своим ролям, но вот об участии Криса Хемсворта не упоминается.

Также The Wrap сообщает, что сценарий четвертого Star Trek по-прежнему обсуждается и, похоже, Paramount все еще размышляет над концепцией.

И, как будто все вышесказанное звучит недостаточно запутанно, по данным Deadline, Paramount параллельно работаем над вторым Star-Trek со взрослым рейтингом R, которым занимается Тарантино.

Четвертый Star Trek станет вторым фильмом Хоули после драмы Lucy in the Sky о сходящей с ума астронавтке c Натали Портман в главной роли. Последний был плохо принят критиками и провалился в прокате, собрав всего $320 тыс. при бюджете в $27 млн.

Даты выхода у четвертого Star Trek пока нет.

Источник: The Wrap и Deadline