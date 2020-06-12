Чтобы смотреть YouTube без рекламы, не имея подписки, достаточно добавить после доменного имени символ «.» (это также работает для обхода Paywall)

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На днях пользователь Reddit рассказал о новом эффективном способе обхода рекламы при просмотре роликов в популярнейшем видеохостинге YouTube. Сам пост в сабреддите /r/webdev уже собрал более 4,8 тыс. голосов в поддержку и почти 500 комментариев, так что, вероятно, вскоре эта «лазейка» будет прикрыта разработчиками, но пока она работает.

Чтобы иметь возможность смотреть контент на YouTube без рекламы, нужна платная подписка — это если говорить об официальном способе (те же блокировщики рекламы не решают проблему с рекламой на мобильных устройствах). Напомним, в Украине индивидуальная подписка YouTube Premium стоит 99 грн в месяц (студенческая почти вдвое дешевле), тогда как семейный план YouTube Premium — 149 грн.

Что же касается нового обходного маневра, он заключается в простом добавлении символа «.» к доменному имени. То есть, вместо https://www.youtube.com/XXX (где XXX — идентификатор видео) в адресной строке должно быть https://www.youtube.com./XXX.

Например:

https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc — с рекламой

https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc — без рекламы

Вот так просто. Не нужно устанавливать программы, расширения или запоминать длинные строчки кода. Эта небольшая хитрость позволяет избавиться от всей (или почти всей) рекламы, включая рекламные объявление, прерывающие просмотр видео.

Пока что этот метод работает в веб-версии на десктопах и мобильных устройствах, но в последнем случае нужно перейти на десктопную версию сайта.

Автор оригинального поста отмечает, что этот же способ можно использовать для эффективного обхода Paywall (система, когда доступ к контенту предоставляется только после оплаты полной стоимости подписки) на сайтах разных изданий.

Источник: Androidauthority и Reddit