«Чудо-женщина 2» станет первым фильмом, который снимут по новым правилам предотвращения сексуальных домогательств, разработанным Гильдией продюсеров США

В ответ на целый ряд недавних обвинений актеров, режиссеров и продюсеров Голливуда в сексуальных домогательствах к актрисам, Гильдия продюсеров США выпустила в пятницу 19 января 2018 года специальный свод правил по “антихаррасменту” (Anti-Sexual Harassment Guidelines). И первым фильмом, который снимут в соответствии с новыми правилами поведения и контроля, станет «Wonder Woman 2» / «Чудо-женщина 2» с Галь Гадот в главной роли, а также Пэтти Дженкинс в качестве соавтора сценария, режиссера и продюсера.

Отметим, что свод правил предназначен для продюсеров, актерского и съемочного состава, а также любых других членов команды, занимающейся созданием художественного фильма. В первую очередь правила предназначены для того, чтобы распознавать на ранних стадиях и бороться с сексуальными домогательствами на съемочных площадках и за ее пределами (например, на вечеринках, пробах на роли и т.д.).

Wonder Woman 2 will be first film to officially adopt new #PGA policies on sexual harassment, PGA presidents announce at #PGAwards — Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 21 января 2018 г.

Помимо более тщательного наблюдения за всеми участниками процесса у пострадавших будет присутствовать возможность обратиться к юристам за консультациями и защитой (полный текст доступен по следующей ссылке).

Отметим, что Галь Гадот известна в Голливуде своей непримиримой позицией по отношению к сексуальным домогательствам в киноиндустрии. В частности, она отказывалась заключать контракт на съемки в «Wonder Woman 2», пока студия Warner Bros. не прекратит сотрудничать с продюсером и режисером Бреттом Рэтнером (RatPac-Dune Entertainment), обвиненным несколькими актрисами в том самом “харрасменте”. За последние месяцы подобные обвинения получили сразу несколько довольно известных актеров и режиссеров/продюсеров, включая Харви Вайнштейна, Кевина Спейси, Джеймса Франко, Луи Си Кея и других.

Напомним, что после успеха первой части Пэтти Дженкинс получила места соавтора сценария, режиссера и продюсера сиквела “Wonder Woman 2”. Суммарный гонорар Пэтти Дженкинс составит порядка $8 млн плюс процент от кассовых сборов, что сделает ее не только самой кассовой, но и самой высокооплачиваемой женщиной-режиссером. Премьера «Чудо-женщины 2» состоится 13 декабря 2019 года.

Источник: The Verge