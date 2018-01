«Чудо-женщина 2» станет первым фильмом, который снимут по новым правилам предотвращения сексуальных домогательств, разработанным Гильдией продюсеров США

В ответ на целый ряд недавних обвинений актеров, режиссеров и продюсеров Голливуда в сексуальных домогательствах к актрисам, Гильдия продюсеров США выпустила в пятницу 19 января 2018 года специальный свод правил по “антихаррасменту” (Anti-Sexual Harassment Guidelines). И первым фильмом, который снимут в соответствии с новыми правилами поведения и контроля, станет «Wonder Woman 2» / «Чудо-женщина 2» с Галь Гадот в главной роли, а также Пэтти Дженкинс в качестве соавтора сценария, режиссера и продюсера.

Отметим, что свод правил предназначен для продюсеров, актерского и съемочного состава, а также любых других членов команды, занимающейся созданием художественного фильма. В первую очередь правила предназначены для того, чтобы распознавать на ранних стадиях и бороться с сексуальными домогательствами на съемочных площадках и за ее пределами (например, на вечеринках, пробах на роли и т.д.).

Wonder Woman 2 will be first film to officially adopt new #PGA policies on sexual harassment, PGA presidents announce at #PGAwards

— Rebecca Keegan (@ThatRebecca) 21 января 2018 г.