Cимулятор полетов Infinite Flight для Android-смартфонов стоимостью $4,99 раздают бесплатно (до конца дня)

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В магазине приложений для Android-смартфонов бесплатно раздают симулятор полетов Infinite Flight, который в обычное время стоит $4,99 / 129,99 грн.

Акция продлится еще несколько часов, так что установите игру хотя бы для того, чтобы ознакомиться с ней самостоятельно. Ее также можно добавить в Семейную библиотеку, открыв доступ членам семьи и друзьям.

Для того, чтобы установить игру, достаточно перейти по следующей ссылке.

Согласно описанию на официальном сайте, игра Infinite Flight представляет собой наиболее полный симулятор полетов для мобильных устройств, который подойдет пользователям любого уровня: от любопытных новичков до заслуженных ветеранов.

Игра позволит насладиться качеством пейзажей в различных уголках мира, а также разнообразием тщательно воссозданных моделей самолетов, выбирая различные параметры времени суток, погодных условий и массы для каждого полета.

Источник: Google Play