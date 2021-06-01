Crytek анонсировала сборник Crysis Remastered Trilogy — релиз осенью 2021 года

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Сборник Crysis Remastered Trilogy, в который войдут все три части серии, выйдет на ПК и всех консолях, в том числе на PS5 и Xbox Series X|S по обратной совместимости (обещают «‎повышенную плавность»‎).

В сборник войдут ремастеры одиночных кампаний Crysis, Crysis 2 и Crysis 3, над которыми Crytek работала в сотрудничестве с Saber Interactive.

Crytek отдельно выпустила ремастер первой части Crysis в сентябре 2020 года, а в апреле он получил обновление с апгрейдом производительности на PS5 и Xbox Series X|S. В компании подтвердили, что обновленные версии Crysis 2 и Crysis 3 тоже можно будет приобрести отдельно от сборника Crysis Remastered Trilogy.

Сборник Crysis Remastered Trilogy должен выйти осенью 2021 года, но точная дата и детали о цене пока не сообщаются.