Центробанк Китая намерен выпустить собственную криптовалюту





Народный банк Китая (PBoC) «близок к выпуску» собственной криптовалюты, сообщил Bloomberg заместитель руководителя отдела платежей финансового регулятора КНР Му Чанунь. Он не назвал конкретных сроков, но отметил, что правительство активно работает над созданием национального цифрового актива с прошлого года.

Как утверждается, китайская государственная криптовалюта будет использовать двухуровневую операционную структуру, в которой законными эмитентами выступают и Народный банк Китая, и коммерческие банки. Кроме того, криптовалюта будет опираться не только на технологию блокчейн — «так как с помощью ее одной необходимый Китаю объем транзакций обеспечить не получится», указывает Му.

Судя по патентам, которые ранее были зарегистрированы PBoC, пользователи системы, — как физические лица, так и предприятия — смогут завести цифровой кошелек и обменивать в нем юани на цифровую валюту. С ее помощью можно будет совершать покупки и платежи онлайн, писал Bloomberg в декабре прошлого года. При этом китайская «крипта» будет полностью подконтрольна регулятору, а все транзакции с ней будут отслеживаться, то есть, по своей сути, она станет не более чем цифровым аналогом юаня.

По мнению официального Пекина, выпуск государственной криптовалюты, прежде всего, позволит привлечь новый иностранный капитал в страну, а также «поспособствует усилению международных позиций юаня».

Напоследок отметим, что представители Народного банка КНР также высказались в отношении криптовалюты Libra, разрабатываемой Facebook. По словам представителя Государственной администрации Китая по иностранным валютам Сунь Тяньци, власти намерены рассматривать Libra как обычную иностранную валюту и регулировать ее соответствующим образом.

Источник: Forbes