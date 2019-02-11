Датская компания OnRobot разработала захват для промышленных роботов, который для удержания объектов использует силы Ван-дер-Ваальса

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Датская компания OnRobot представила захватное устройство Gecko для промышленных роботов, которое использует силы Ван-дер-Ваальса для удержания плоских объектов. Описание устройства доступно на сайте производителя.

Как сообщается, для захвата Gecko надавливает на поверхность нужного объекта четырьмя адгезионными подушечками. Они удерживают предметы по тому же принципу, который позволяет гекконам перемещаться даже по стеклянным поверхностям. Когда груз доставлен на место, захватное устройство просто втягивает подушечки и контакт с объектом прекращается.

Следует отметить, что устройству под силу оперировать только теми объектами, которые имеют полированные чистые поверхности (так, захват не будет прилипать к пыльным, жирным, масляным или влажным подложкам). Предел адгезии для Gecko — шероховатые матовые покрытия.

В зависимости от гладкости материала захват может поднимать груз массой до восьми килограммов, не оставляя при этом следов на его поверхности.

Дополнительно Gecko оснащен автономной системой очистки, которая использует пьезоэлектричество для удаления частиц пыли с подушечек.

Источник: N+1