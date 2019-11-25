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Датский стартап Trefecta представил электрический «супервелосипед» RDR, оснащенный аккумулятором, заряда которого хватает на 200 км пробега

Датский стартап Trefecta представил электрический «супервелосипед» RDR, оснащенный аккумулятором, заряда которого хватает на 200 км пробега

Датский стартап Trefecta представил электрический «супервелосипед» RDR, оснащенный аккумулятором, заряда которого хватает на 200 км пробега


Стартап Trefecta — не самый известный игрок на рынке электровелосипедов, но при этом обладает немалым опытом в данной сфере. Секрет в том, что датские инженеры нашли своего идеального покупателя — это военные. Им нужно мощное и неприхотливое средство передвижения, а вопросы экономии таких клиентов, как правило, интересуют в последнюю очередь. Однако новую версию — электровелосипед RDR — датчане предложат и гражданским покупателям.

Компания указывает, что ее предыдущие изделия прошли тесты в суровых условиях: в частности, датские миротворцы использовали их во время миссий ООН. Теперь весь этот опыт, а также бруnальный дизайн, воплощен в RDR.

Байк собран вокруг массивной узнаваемой алюминиевой рамы, в которой помещается, возможно, самый емкий в мире серийных электровелосипедов аккумулятор — на 1400 Втч, обеспечивающий до 200 км пробега на одной зарядке. Под стать ему и другие компоненты.

Например, размещенный в педальном блоке мотор немецкой компании TQ способен выдавать 120 Нм крутящего момента — это неплохо и для многих автомобилей. И это вдвое больше, чем мощнейшее решение популярных конкурентов — Bosch Performance Line CX. Трансмиссия соответствующая: Enviolo Sport 360, которой не нужно перекидывать цепь или ремень с одной звездочки на другую — весь механизм скрыт внутри колеса, при этом вариатор может настраивать усилие прямо во время поездки и работы электромотора. 120 Нм — это как раз предельное усилие, указанное производителем, отмечает New Atlas. Мотор предлагается в трех версиях мощности: на 250 Вт, 500 Вт, а также 920 Вт. Выбор определит, сможете ли вы законно ездить на этом велосипеде по улицам городов без предварительного посещения офиса соответствующего регулирующего органа.

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Любопытно, что RDR поддерживает Apple CarPlay — для этого в верхней части рамы находится специальный откидной отсек для смартфона.

Для двух менее мощных версий в комплекте предусмотрен городской обвес: крылья, багажник, передняя и задняя фары. Держать эту мощь под контролем помогают гидравлические дисковые тормоза Magura MT с отключаемой антиблокировочной системой. А любителей оффроада порадуют вилки Magura Boltrons с ходом в 15 см (цена в рознице — около $1400 за пару) и убирающееся во время даунхилла седло. Максимальная скорость, на которую может помочь разогнаться мотор вне зависимости от версии, ограничена 45 км/ч.

Главный недостаток такого основательного подхода: RDR не только выглядит как танк, но и весит ненамного меньше. И, конечно, цена заставит по-военному затянуть пояс. Вариант на 500 Вт без ABS стоит от $7740, та же версия с ABS обойдется уже в $9360. Мощнейшая модель на 920 Вт с ABS стоит $9470, но это вариант для оффроада, а если вам нужны крылья и фары — необходимо доплатить еще $1000.

Напоследок отметим, что указанные цены актуальные для беккеров на Indiegogo, после краудфандинговой кампании стоимость RDR возрастет на 30%.

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Источник: hightech.plus

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