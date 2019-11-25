Датский стартап Trefecta представил электрический «супервелосипед» RDR, оснащенный аккумулятором, заряда которого хватает на 200 км пробега





Стартап Trefecta — не самый известный игрок на рынке электровелосипедов, но при этом обладает немалым опытом в данной сфере. Секрет в том, что датские инженеры нашли своего идеального покупателя — это военные. Им нужно мощное и неприхотливое средство передвижения, а вопросы экономии таких клиентов, как правило, интересуют в последнюю очередь. Однако новую версию — электровелосипед RDR — датчане предложат и гражданским покупателям.

Компания указывает, что ее предыдущие изделия прошли тесты в суровых условиях: в частности, датские миротворцы использовали их во время миссий ООН. Теперь весь этот опыт, а также бруnальный дизайн, воплощен в RDR.

Байк собран вокруг массивной узнаваемой алюминиевой рамы, в которой помещается, возможно, самый емкий в мире серийных электровелосипедов аккумулятор — на 1400 Вт⋅ч, обеспечивающий до 200 км пробега на одной зарядке. Под стать ему и другие компоненты.

Например, размещенный в педальном блоке мотор немецкой компании TQ способен выдавать 120 Н⋅м крутящего момента — это неплохо и для многих автомобилей. И это вдвое больше, чем мощнейшее решение популярных конкурентов — Bosch Performance Line CX. Трансмиссия соответствующая: Enviolo Sport 360, которой не нужно перекидывать цепь или ремень с одной звездочки на другую — весь механизм скрыт внутри колеса, при этом вариатор может настраивать усилие прямо во время поездки и работы электромотора. 120 Н⋅м — это как раз предельное усилие, указанное производителем, отмечает New Atlas. Мотор предлагается в трех версиях мощности: на 250 Вт, 500 Вт, а также 920 Вт. Выбор определит, сможете ли вы законно ездить на этом велосипеде по улицам городов без предварительного посещения офиса соответствующего регулирующего органа.

Любопытно, что RDR поддерживает Apple CarPlay — для этого в верхней части рамы находится специальный откидной отсек для смартфона.

Для двух менее мощных версий в комплекте предусмотрен городской обвес: крылья, багажник, передняя и задняя фары. Держать эту мощь под контролем помогают гидравлические дисковые тормоза Magura MT с отключаемой антиблокировочной системой. А любителей оффроада порадуют вилки Magura Boltrons с ходом в 15 см (цена в рознице — около $1400 за пару) и убирающееся во время даунхилла седло. Максимальная скорость, на которую может помочь разогнаться мотор вне зависимости от версии, ограничена 45 км/ч.

Главный недостаток такого основательного подхода: RDR не только выглядит как танк, но и весит ненамного меньше. И, конечно, цена заставит по-военному затянуть пояс. Вариант на 500 Вт без ABS стоит от $7740, та же версия с ABS обойдется уже в $9360. Мощнейшая модель на 920 Вт с ABS стоит $9470, но это вариант для оффроада, а если вам нужны крылья и фары — необходимо доплатить еще $1000.

Напоследок отметим, что указанные цены актуальные для беккеров на Indiegogo, после краудфандинговой кампании стоимость RDR возрастет на 30%.

Источник: hightech.plus