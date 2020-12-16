Давайте уже после Нового года. Запуск EA Play в Xbox Game Pass на ПК задерживается до 2021 года

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10 ноября подписка EA Play стала частью Xbox Game Pass Ultimate, а 15 декабря подписочный сервис EA должен был войти в состав Xbox Game Pass на ПК. Однако в последний момент Microsoft объявила, что запуск EA Play в Xbox Game Pass на ПК задерживается до 2021 года.

С чем конкретно связана заминка, неясно. В Microsoft, не вдаваясь в детали, заявили, что им требуется дополнительное время, чтобы полностью интегрировать EA Play в Xbox Game Pass и предоставить более полный опыт для своих пользователей. Новая дата запуска EA Play в Xbox Game Pass на ПК пока не сообщается.

Подписочный сервис EA Play по своей сути аналогичен Game Pass, но ограничен играми EA. Подписка EA Play (старое название EA Access) открывает доступ к библиотеке из 60+ игр Electronic Arts, включая The Sims, FIFA, Mass Effect и многие другие известные франшизы издательства. Также подписчики Game Pass получат доступ к скидкам и демо-версиями новых тайтлов EA Play.