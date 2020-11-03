«Despacito» больше не самое популярное видео на YouTube — его обошла детская песенка про акул «Baby Shark», набравшая более 7 млрд просмотров
Когда в 2018 году клип на песню пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito» стал самым популярным видео на сервисе YouTube, было сложно представить, кто и когда побьет этот рекорд. И вот сейчас это произошло: самым просматриваемым видео YouTube стал клип на детскую песню «Baby Shark» о семействе акул с невероятно приставучим и врезающимся в память текстом. Само собой, без пандемии коронавируса здесь не обошлось (именно ею обусловлен всплеск интереса к таким вот песенкам).
На момент публикации этого текста у ролика 7,05 млрд просмотров — на 10 млн больше, чем у предыдущего лидера «Despacito», опустившегося на второе место. Да, пока отрыв небольшой, но он быстро увеличивается и нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции в ближайшее время. В апреле этого года результат «Baby Shark» составлял 2,5 млрд просмотров. То есть, за полгода просмотры выросли на 180%. И хотя «Despacito» до этого момента удерживал лидерство с результатом 7,04 млрд просмотров, другие хиты YouTube остались далеко позади:
- (#3) Клип Эда Ширана на «Shape of You» набрал за полгода чуть меньше 1 млрд просмотров, достигнув показателя 5,05 млрд;
- (#4) Клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again» нарастил просмотры с 4 млрд до 4,8 млрд;
- (#7) «Uptown Funk« — с 3,5 млрд до 3,99 млрд;
- (#8) Psy’s «Gangnam Style» — с 3,3 млрд до 3,8 млрд.
График ниже позволяет убедиться, что «Baby Shark» еще не достиг пика славы.
«Baby Shark»
«Despacito»
Клип на песню «Despacito»
LuisFonsiVEVO
Ролик «Baby Shark» был опубликован на видеохостинге в июне 2016 года. Его создал образовательный южнокорейский бренд Pinkfong. Кто именно написал эти невероятно заразные строчки, неизвестно. Песня стала невероятно популярной после того, как исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн.
«Baby Shark» в исполнении Хоуп Сегойн
Что забавно, Луис Фонси тоже помог Baby Shark достичь этого результата, когда записал кавер на эту песню.
Кавер на Baby Shark от Луиса Фонси