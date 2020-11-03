«Despacito» больше не самое популярное видео на YouTube — его обошла детская песенка про акул «Baby Shark», набравшая более 7 млрд просмотров





Когда в 2018 году клип на песню пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito» стал самым популярным видео на сервисе YouTube, было сложно представить, кто и когда побьет этот рекорд. И вот сейчас это произошло: самым просматриваемым видео YouTube стал клип на детскую песню «Baby Shark» о семействе акул с невероятно приставучим и врезающимся в память текстом. Само собой, без пандемии коронавируса здесь не обошлось (именно ею обусловлен всплеск интереса к таким вот песенкам).

На момент публикации этого текста у ролика 7,05 млрд просмотров — на 10 млн больше, чем у предыдущего лидера «Despacito», опустившегося на второе место. Да, пока отрыв небольшой, но он быстро увеличивается и нет никаких предпосылок к изменению этой тенденции в ближайшее время. В апреле этого года результат «Baby Shark» составлял 2,5 млрд просмотров. То есть, за полгода просмотры выросли на 180%. И хотя «Despacito» до этого момента удерживал лидерство с результатом 7,04 млрд просмотров, другие хиты YouTube остались далеко позади:

(#3) Клип Эда Ширана на «Shape of You» набрал за полгода чуть меньше 1 млрд просмотров, достигнув показателя 5,05 млрд;

(#4) Клип Уиз Халифы и Чарли Пута на песню «See You Again» нарастил просмотры с 4 млрд до 4,8 млрд;

(#7) «Uptown Funk« — с 3,5 млрд до 3,99 млрд;

(#8) Psy’s «Gangnam Style» — с 3,3 млрд до 3,8 млрд.

График ниже позволяет убедиться, что «Baby Shark» еще не достиг пика славы.

«Baby Shark»

Клип на песню «Baby Shark»

Pinkfong! Kids’ Songs & Stories

«Despacito»