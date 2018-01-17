Действие продолжения «Фантастических тварей» перенесется из Нью-Йорка в Париж, при этом каждая из трех оставшихся частей серии будет проходить в новом городе

Действие первого фильма серии «Фантастические твари и где они обитают» проходило в Нью-Йорке, в продолжении с подзаголовком “Преступления Гриндевальда” главыне герои перенесутся в Париж, однако останавливаться на этом Джоан Роулинг не собирается. Автор сверхуспешной книжной серии о Гарри Поттере сообщила, что сюжет каждого из пяти фильмов спин-оффа основной франшизы будет развиваться в разных городах.

Таким образом создатели серии хотят показать многообразие магического мира и локальные особенности “фантастических тварей” и местных волшебников. Помимо богатых художественных возможностей этот ход поможет привлечь зрительскую аудиторию в каждой из локаций, так что можно практически наверняка предположить, что как минимум один из следующих фильмов расскажет об Азии.

По словам режиссера Дэвида Йейтса, который будет участвовать в съемках всех пяти картин, эту идею придумала сама Джоан Роулинг, причем автор книг уже рассказала съемочной группе о том, где развернется действие следующего третьего по счету фильма серии (но нам о новой локации пока не сообщат).

Возвращаясь ко второй части серии «Фантастические твари и где они обитают: Преступления Гриндевальда», премьера которой состоится 15 ноября 2018 года, можно предположить, что помимо Франции герои посетят и Германию. На это указывает как происхождение главного злодея и место его обитания (Нурменгард), так и временные рамки сюжета (1945 год, Вторая Мировая Война), когда произошла знаменитая дуэль между Дамблдором и Гриндевальдом.

Напомним, что в новом фильме молодого Альбуса Дамблдора сыграет Джуд Лоу, злодея Гриндевальда – Джонни Депп, а роль любопытного исследователя Ньюта Саламандера по-прежнему на плечах Эдди Редмэйна. В актерском составе также можно будет увидеть знакомых по первой части героев Эзры Миллера, Зои Кравиц и Кэтрин Уотерстон.

Источник: Entertainment Weekly