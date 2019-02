Digiday: ежедневная аудитория приложения TikTok составляет 800 млн человек

Китайским караоке-приложением TikTok, которое сейчас стремительно набирает популярность на Западе, пользуются свыше 800 миллионов человек в сутки. Об этом издание Digiday узнало из презентации для рекламодателей из Европы. Официально сервис не раскрывает размер своей аудитории.

Как сообщается, презентация для европейских рекламодателей была приурочена к началу тестирования TikTok показа рекламы пользователям из США и ЕС. Статистика, приведенная сервисом, довольно свежая: она датирована ноябрем 2018 года.

Think this is the first real ad campaign I’ve seen on @tiktok_us. @kerrymflynn pic.twitter.com/zt3JcSYCz0

— chris harihar (@chrisharihar) 26 января 2019 г.