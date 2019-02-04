Digiday: ежедневная аудитория приложения TikTok составляет 800 млн человек
Китайским караоке-приложением TikTok, которое сейчас стремительно набирает популярность на Западе, пользуются свыше 800 миллионов человек в сутки. Об этом издание Digiday узнало из презентации для рекламодателей из Европы. Официально сервис не раскрывает размер своей аудитории.
Как сообщается, презентация для европейских рекламодателей была приурочена к началу тестирования TikTok показа рекламы пользователям из США и ЕС. Статистика, приведенная сервисом, довольно свежая: она датирована ноябрем 2018 года.
Think this is the first real ad campaign I’ve seen on @tiktok_us. @kerrymflynn pic.twitter.com/zt3JcSYCz0
— chris harihar (@chrisharihar) 26 января 2019 г.
Помимо данных о ежедневной аудитории, в презентации также содержится информация о ежемесячной аудитории TikTok с разбивкой по странам и другие сведения о пользователях (при этом общая ежемесячная аудитория сервиса не приводится).
Так, из слайдов можно узнать, что, например, в Великобритании число активных пользователей TikTok превышает 3,7 млн человек в месяц, а среднее количество ежемесячных просмотров составляет 5 млрд. Ежемесячная аудитория во Франции превышает 4 млн пользователей, в Германии — 4,1 млн человек, в Испании и Италии — 2,7 млн и 2,4 млн человек соответственно.
Пользователи из Франции и Германии открывают приложение в среднем 8 раз в день, из Италии и Испании — 6 раз. Британцы проводят в TikTok 41 минуту в день, французы — 40 минут, жители Германии — 39 минут, итальянцы — 34 минуты, испанцы — 31 минуту.
В перспективе TikTok намерен предложить рекламодателям четыре формата размещения рекламных объявлений:
- Нативная интеграция бренда в публикации. На первом этапе она будет доступна только в виде статического или анимированного изображения, позднее появится видео.
- Вертикальные рекламные ролики в ленте пользователя — видео на весь экран продолжительностью 9-15 секунд с возможностью пропуска, дополнительно можно будет добавить кнопки призыва к действию (скачать приложение или перейти на сайт).
- Брендированные фильтры в формате 2D, 3D и дополненной реальности. Вдобавок TikTok предложит разместить брендированные фильтры в топ-10 на десять дней.
- Хэштеги: сервис позволит брендам создавать собственные хэштеги и продвигать их среди пользователей, в том числе с помощью пользовательского контента и популярных блогеров.
Предположительно, стоимость размещения рекламы в TikTok составит $10 за тысячу просмотров. Какую часть этой суммы будут получать создатели контента, не уточняется.
- Приложение TikTok представляет собой видеоредактор, позволяющий снимать и монтировать короткие видеоклипы, подпевать исполнителям, накладывать фильтры, 3D-маски, спецэффекты и делиться результатом с друзьями. Владеет сервисом китайская Bytedance, которая в 2017 году приобрела за $1 млрд конкурирующую с TikTok социальную сеть для создания видео Musical.ly. В прошлом августе оба сервиса были объединены.
- Скачать TikTok можно как из магазина Apple, так и из Google Play и Amazon Store.