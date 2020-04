Disney объявила новые даты кинопремьер главных фильмов, включая «Черную вдову», «Вечных», «Мулан» и перенесла премьеру «Артемис Фаул» в Disney Plus

В мае прошлого года The Walt Disney Company опубликовала даты премьер своих фильмов вплоть до 2027 года, однако в планы компании вмешалась эпидемия коронавируса, которая спутала первоначальные планы. Уже отснятые фильмы пока нельзя демонстрировать в кинотеатрах, а уже запланированные съемки нельзя начинать из-за карантинных ограничений. Несмотря на то, что ситуация все еще остается непонятной, руководство студии решило обновить планы, приняв несколько решений и назвав конкретные даты премьер.

Как вы помните, переносы «Мулан» / Mulan (27 марта 2020 года), «Новых мутантов» / The New Mutants (3 апреля 2020 года) и «Черной вдовы» / Black Widow (30 апреля 2020 года) состоялись с формулировкой «на неопределенный срок». Теперь сроки определены — Black Widow выйдет в кинотеатрах 6 ноября 2020 года, заняв слот «Вечных» / The Eternals от Marvel.

Соответственно, все остальные премьеры Marvel Cinematic Universe был смещен аналогичным образом. В итоге «The Eternals» получили дату релиза 12 февраля 2021 года, «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» — 7 мая 2021 года, «Doctor Strange 2» — 5 ноября 2021 года, «Thor: Love and Thunder» — 18 февраля 2022 года, «Black Panther 2» — 6 мая 2022 года, «Captain Marvel 2» — 8 июля 2022 года.

Мультфильм Soul / «Душа» от студии Pixar сохранил первоначальную дату релиза 19 июня 2020 года, однако пока никто не может дать гарантии, что к этой дате кинотеатры будут открыты, а публика будет готова массово их посещать. Ремейк «Мулан» / Mulan перенесли с 27 марта на 24 июля 2020 года в слот, первоначально занятый приключенческой комедией «Jungle Cruise» (его в свою очередь отбросили на год вперед — на 20 июля 2021 года). Пятая часть франшизы «Индиана Джонс» с Харрисоном Фордом также откатилась на год с лета 2021 года на 29 июля 2022 года. Комедию «Free Guy» с Райаном Рейнольдсом перенесли с 3 июля на 11 декабря 2020 года.

Впрочем, грустнее всего должно быть создателям детского фэнтези Artemis Fowl / «Артемис Фаул», который при удачном стечении обстоятельств мог стать франшизой уровня «Гарри Поттера». Боссы студии не стали отменять дату премьеры 29 мая 2020 года, но перенесли ее в онлайн-кинотеатр Disney Plus (у которого, кстати, уже 50 млн подписчиков). Соответственно, о кинотеатральных сборах, а значит и возможном сиквеле, пока можно забыть. Также не повезло многострадальному The New Mutants, который должен был выйти еще в 2018 году — он пока так и не получил точную дату релиза.

