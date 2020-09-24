Disney перенес премьеру «Черной вдовы» на 7 мая 2021 года, текущий год станет первым за 10 лет без фильмов Marvel





Фильм Black Widow / «Черная Вдова» интересен не только исполнительницей главной роли Скарлетт Йоханссон, но и тем, что должен был открыть четвертую фазу Marvel Cinematic Universe в этом году. Изначально премьера картины была запланирована на 1 мая 2020 года, затем ее отложили на 6 ноября, а теперь Disney официально перенесла ее на 7 мая 2021 года.

Это значит, что четвертая фаза стартует на год позже, чем планировалось, а 2020 год станет первым с 2009 года, в котором зрители не увидят супергероев Marvel. С момент запуска кинематографической вселенной Marvel годовой разрыв был всего один раз в 2009 году между картинами «Невероятный Халк» (2008) и «Железный человек 2» (2010). Все остальные годы выходили один-два свежих фильма, ну а в три последних года (2017-2019) — по три фильма в год.

«Черная Вдова» заняла слот фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец», поэтому его пришлось перенести с 7 мая 2021 года на 9 июля 2021 года, а «Вечных» — с 12 февраля 2021 года на 5 ноября 2021 года.

Таким образом актуальное расписание четвертой фазы Marvel Cinematic Universe выглядит следующим образом:

Black Widow / «Черная Вдова» — 7 мая 2021 года

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings / «Шан-Чи и легенда десяти колец» — 9 июля 2021 года

Eternals / «Вечные» — 5 ноября 2021 года

Spider-Man 3 / «Человек-паук 3» — 16 декабря 2021 года

Thor: Love and Thunder / «Тор: Любовь и гром» — 10 февраля 2022 года

Doctor Strange in the Multiverse of Madness / «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — 24 марта 2022 года

Источник: The Verge