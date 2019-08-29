Disney предложил фанатам акционную скидку на сервис Disney+, которая позволяет на три года снизить стоимость месячной подписки до $3,9





Компания Disney довольно неожиданно запустила акционную скидку на стриминговый сервис Disney+, которая позволит смотреть фильмы и сериалы по цене менее $4 в месяц. Событие вызвало такой ажиотаж, что сервера компании не выдержали нагрузки и на какое-то время отключились.

В обычных условиях подписка на сервис Disney+ стоит $6,99 в месяц или $69,99 в год (пакет из сервисов Disney+, ESPN+ и Hulu стоит $12,99 в месяц). Однако всем, кто станет членом фан-клуба D23 Official Disney Fan Club, компания предлагает три года доступа к сервису по цене всего $140,97 — это значит, что стоимость подписки за каждый год составит $46,99, а в месяц — всего $3,92. К сожалению, условия акции распространяется только на жителей США, она продлится по 2 сентября 2019 года.

Напомним, что стриминговый сервис Disney+ будет запущен 12 ноября 2019 года одновременно в США, Канаде и Нидерландах с идентичными ценами (iOS, Android, Win, PS4, Xbox), а уже через два года будет работать на всех основных рынках.

C первого же дня там можно будет посмотреть порядка 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов из каталогов Disney, Pixar, 21st Century Fox, National Geographic и т.д. Также специально для сервиса будет снят ряд новых сериалов по вселенным Star Wars, Marvel и др.

Источник: Engadget