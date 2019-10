Дональд Трамп: «Эй, Тим, а кнопка на iPhone была НАМНОГО лучше, чем свайп!»

Как известно, нынешний 45-й президент США Дональд Трамп предпочитает использовать свой личный аккаунт в Twitter @realDonaldTrump вместо официального аккаунта президента @POTUS (от аббревиатуры «President of the United States») — и неспроста. Высказывая свое мнение на тот или иной счет, Трамп особо не сдерживает себя и запросто может одним своим твитом обрушить рыночную капитализацию Amazon на несколько миллиардов, или вызвать волнения на том или другом рынке. Одно из сегодняшних сообщений Трампа в Twitter было адресовано главе Apple Тиму Куку, с которым у президента достаточно близкие отношения, и касалось iPhone.

В iPhone X, вышедшем в 2017 году, Apple отказалась от физической кнопки со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, а с выходом iPhone Xr этот исторический элемент и вовсе отошел в прошлое. На смену Touch ID пришла система распознавания лиц FaceID, которая используется и в нынешней линейке iPhone 11. Также в iPhone X Apple перешла на полностью жестовое управление.

Так вот Трамп сейчас решил выразить Тиму Куку свое недовольство по поводу отказа Apple от кнопки Home и перехода на полностью жестовое управление в iPhone. Не прошло и два года, так сказать.

В соответствующем сообщении президент США прямо заявил, что, цитируем, «кнопка на iPhone была НАМНОГО лучше, чем свайп!».

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019