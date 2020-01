Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем twitter эмблему Космических сил США (United States Space Force), приведя в полный восторг фанатов вселенной Star Trek.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

Достаточно сравнить эмблемы реальных Space Force и Starfleet из Star Trek, чтобы увидеть, что именно вдохновляло дизайнеров:

Отметим, что логотип космического подразделения ВВС США (Air Force Space Command) был выполнен в том же стиле, так что американские военные не только уважают фантастику, но и чтут традиции.

Это подразделение было основано 1 сентября 1982 года, к его основным функциям относилось предупреждение о ракетных атаках, космические запуски военного назначения, контроль спутниковой группировки, наблюдение над важными объектами из космоса и т.д.

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo.

The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP

— John Noonan (@noonanjo) January 24, 2020