Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил США. Она сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем twitter эмблему Космических сил США (United States Space Force), приведя в полный восторг фанатов вселенной Star Trek.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Достаточно сравнить эмблемы реальных Space Force и Starfleet из Star Trek, чтобы увидеть, что именно вдохновляло дизайнеров:

Отметим, что логотип космического подразделения ВВС США (Air Force Space Command) был выполнен в том же стиле, так что американские военные не только уважают фантастику, но и чтут традиции.

Это подразделение было основано 1 сентября 1982 года, к его основным функциям относилось предупреждение о ракетных атаках, космические запуски военного назначения, контроль спутниковой группировки, наблюдение над важными объектами из космоса и т.д.

For those excitedly tweeting that Trump stole the Star Trek logo!!!!, the patch on the left was the existing Air Force Command logo. The same one I wore as a Lieutenant in 2005. pic.twitter.com/mYb60YioBP — John Noonan (@noonanjo) January 24, 2020

В свою очередь, Космические силы США (United States Space Force) были официально созданы 20 декабря 2019 года, став шестым видом вооруженных сил США. Новая структура взяла на себя все направления, связанные с космосом, за которые раньше отвечали Военно-воздушные силы. Она также будет тесно сотрудничать с Национальным управлением военно-космической разведки США.

В данный момент штат United States Space Force включает в себя порядка 16 тыс. человек, на ближайшие 5 лет им выделен бюджет в $13 млрд.

Источник: Engadget