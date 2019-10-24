Doogee анонсировала новый «неубиваемый» смартфон S95 Pro





Новейшие модели Samsung Galaxy или iPhone впечатляют изощренностью технологий, но урони их разок — и придется нести в сервис. Китайская компания Doogee увидела в этом возможность и разработала аппарат, который можно топить в воде, швырять об пол и даже забыть в эпицентре взрыва.

Как сообщает New Atlas, как и предшественник Doogee S90, новая модель — S95 Pro — покрыта толстой и прочной оболочкой, защищающей телефон от практически любых опасностей, которым его могут подвергнуть владельцы. Судя по стандартам IP68/IP69K/Military Standard 810G, аппарат способен работать в температурном режиме от -30 °C до +60 °C, переживет погружение в воду на три метра сроком до четырех часов, попадание в пылевую бурю и выдержит нагрузку вроде взрыва газа и вибраций от ведения стрельбы (gunfire vibration), не говоря уже о падениях с высоты и использовании смартфона в качестве разделочной доски:

Вместе с тем, несмотря на защитный корпус, толщина устройства составляет всего 13,8 мм. Весит смартфон 285 граммов.

Внутри у аппарата тоже припасено кое-что интересное: в частности, тройная камера на тыльной стороне. Основная камера на 48 Мп, с сенсором Sony IMX586 — такой же есть в Samsung Galaxy A80 и OnePlus 7 Pro. В дополнение к ней идут две камеры по 8 Мп для ультраширокоугольных снимков. Спереди селфи-камера на 16 Мп и IPS-дисплей, прикрытый двойным защитным стеклом Gorilla Glass 5, с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2160×1080.

Помимо этого, S95 Pro оснащен 8-ядерным процессором Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти и солидной батареей на 5150 мА*ч. Для хранения данных есть 128 ГБ дискового пространства с возможностью расширить его до 256 ГБ благодаря карте MicroSD. Операционная система представлена Android 9.0 Pie.

Еще одной особенностью S95 Pro является поддержка специальных съемных модулей, которые крепятся к тыльной части смартфона при помощи магнитов. Всего Doogee предусмотрела два таких модуля: один представляет собой дополнительную батарею на 3500 мА*ч, которую можно заряжать отдельно; второй — двойной динамик на 6 ватт, позволяющий досаждать окружающим музыкой на протяжении 10 часов за счет встроенной батареи.

Купить Doogee S95 Pro можно будет начиная с 10 ноября за $399, за два модуля придется доплатить еще $100. Предзаказ уже стартовал.

Источник: hightech.plus