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Doogee анонсировала новый «неубиваемый» смартфон S95 Pro

Doogee анонсировала новый «неубиваемый» смартфон S95 Pro

Doogee анонсировала новый «неубиваемый» смартфон S95 Pro


Новейшие модели Samsung Galaxy или iPhone впечатляют изощренностью технологий, но урони их разок — и придется нести в сервис. Китайская компания Doogee увидела в этом возможность и разработала аппарат, который можно топить в воде, швырять об пол и даже забыть в эпицентре взрыва.

Как сообщает New Atlas, как и предшественник Doogee S90, новая модель — S95 Pro — покрыта толстой и прочной оболочкой, защищающей телефон от практически любых опасностей, которым его могут подвергнуть владельцы. Судя по стандартам IP68/IP69K/Military Standard 810G, аппарат способен работать в температурном режиме от -30 °C до +60 °C, переживет погружение в воду на три метра сроком до четырех часов, попадание в пылевую бурю и выдержит нагрузку вроде взрыва газа и вибраций от ведения стрельбы (gunfire vibration), не говоря уже о падениях с высоты и использовании смартфона в качестве разделочной доски:

Вместе с тем, несмотря на защитный корпус, толщина устройства составляет всего 13,8 мм. Весит смартфон 285 граммов.

Внутри у аппарата тоже припасено кое-что интересное: в частности, тройная камера на тыльной стороне. Основная камера на 48 Мп, с сенсором Sony IMX586 — такой же есть в Samsung Galaxy A80 и OnePlus 7 Pro. В дополнение к ней идут две камеры по 8 Мп для ультраширокоугольных снимков. Спереди селфи-камера на 16 Мп и IPS-дисплей, прикрытый двойным защитным стеклом Gorilla Glass 5, с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2160×1080.

Помимо этого, S95 Pro оснащен 8-ядерным процессором Helio P90, 8 ГБ оперативной памяти и солидной батареей на 5150 мА*ч. Для хранения данных есть 128 ГБ дискового пространства с возможностью расширить его до 256 ГБ благодаря карте MicroSD. Операционная система представлена Android 9.0 Pie.

Еще одной особенностью S95 Pro является поддержка специальных съемных модулей, которые крепятся к тыльной части смартфона при помощи магнитов. Всего Doogee предусмотрела два таких модуля: один представляет собой дополнительную батарею на 3500 мА*ч, которую можно заряжать отдельно; второй — двойной динамик на 6 ватт, позволяющий досаждать окружающим музыкой на протяжении 10 часов за счет встроенной батареи.

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Купить Doogee S95 Pro можно будет начиная с 10 ноября за $399, за два модуля придется доплатить еще $100. Предзаказ уже стартовал.

Источник: hightech.plus

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