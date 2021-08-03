Дроид R2-D2 из Star Wars стал питомцем тамагочи — Disney и Bandai анонсировали R2-D2 Tamagotchi





Disney в сотруднические с Bandai представила R2-D2 Tamagotchi — новую версию легендарной игрушки из 90-х по Star Wars. Как несложно догадаться из названия, питомец здесь — не менее знаменитый дроид-астромеханик R2-D2 из «Звездных войн».

Игрушечный гигант Bandai уже несколько раз возрождал оригинальную игрушку в том или ином виде. В июне к 25-летию со дня выхода оригинального тамагочи Bandai анонсировала новую версию игрушки Tamagotchi Smart — в форме часов с экраном. Теперь же Disney и Bandai выпускают очередную современную итерацию тамагочи в знакомой форме яйца с выдающимся питомцем — дроидом R2-D2.

R2-D2 Tamagotchi выпускается в двух цветах: белом и синем. Первая модель более точно воспроизводит цветовую схему шасси R2, а вторая — более прозрачная в ретро-стиле отсылает к 90-м, когда люди действительно покупали тамагочи.

Что касается фактического игрового процесса, в случае тамагочи с R2-D2, похоже, никаких кардинальных изменений не произошло и концепция такая же, какой она была более 20 лет назад. Используя ЖК-дисплей с разрешением 24х30 пикселей и три физические кнопки, можно обучить своего питомца R2-D2 различным навыкам (всего доступно 19 штук). Также необходимо заботиться о дроиде, чтобы он оставался довольным — вовремя подзаряжать и чистить, а также не забывать играть с ним в девять разных мини-игр, в том числе в Дежарика (голографические шахматы) и тушение пожаров. Если этого не делать, питомца похитят джавы.

Технически R2-D2 Tamagotchi — первый официальный тамагочи по Star Wars. Но в 1990-х компания Tiger Electronics продавала игрушки Giga Pet (аналоги тамагочи) — с Йодой, R2-D2 и ранкором.

Цена R2-D2 Tamagotchi пока неизвестна, но предзаказы должны открыть в ближайшее время, а старт продаж игрушки намечен на 11 ноября 2021 года.