Дрон с гвоздометом самостоятельно прибивает черепицу к крыше





Американские инженеры из Мичиганского университета создали дрон с гвоздезабивным пистолетом, способный закреплять элементы кровли на крыше в автономном режиме. Устройство самостоятельно ориентируется относительно крыши, подлетает к нужному месту и выпускает гвоздь с точностью около трех сантиметров, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.

Как сообщается, в основе системы лежит серийный октокоптер DJI S1000, на который инженеры установили крепление для гвоздезабивного пистолета с регулируемым углом наклона, позволяющее адаптировать положение гвоздомета под определенную крышу, после чего закрепили на аппарате серийный беспроводной гвоздезабивной пистолет.

Отдельно авторы отмечают, что они могли бы задействовать проводное питание для БПЛА, которое бы позволило разрешить вопрос с ограниченной продолжительностью полета, но для данного эксперимента решили не заморачиваться над этим аспектом.

В нынешнем виде решение имеет важный недостаток — условную автономность. Дело в том, что для отслеживания положения дрона и крыши разработчики использовали не встроенную камеру, а внешнюю систему захвата движения. Она состоит из инфракрасных камер и сферических маркеров, закрепленных на дроне и модели крыши с неприбитой черепицей. Используя данные этой системы, беспилотник летит к заранее указанным местам крыши и корректирует свою траекторию при отклонении, после чего прикладывает к нужному месту с определенной, предварительно указанной силой (ее исследователи рассчитали самостоятельно и затем занесли в ПО БПЛА) гвоздомет, делает «выстрел» и перемещается к следующей точке.

Инженеры провели испытания системы на тестовой модели крыши, причем ее наклон менялся между подходами. Тестирование показало, что дрон способен попадать гвоздями в трехсантиметровую зону в черепице, отведенную для забивания гвоздя. При этом устройство делает это со скоростью, «сравнимой со скоростью работы неопытного кровельщика-энтузиаста».

Разработчики указывают, что в будущем дрон можно будет оснастить по-настоящему автономной бортовой системой навигации для работы на обычных крышах, а также проводной системой питания для того, чтобы его работа не зависела от заряда аккумулятора. Кроме того, в дальнейшем инженеры намерены повысить «скорострельность» БПЛА.

Согласно задумке, данная разработка потенциально может упростить работу кровельщикам, а также сделать ее более безопасной.

Источник: N+1