Дуэйн Джонсон объявил дату премьеры боевика Red Notice / «Красное уведомление» с Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот

Новости о комедийном боевике Red Notice / «Красное уведомление» ходят с 2018 года, когда производством фильма должны были заняться студии Universal и Legendary. За прошедшие три года проект сменил голливудские холмы на стриминговый сервис Netflix и наконец получил официальную дату премьеры — 12 ноября 2021 года.

В фильме снялись сразу три звезды первой величины — Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс, которые сыграли «величайших в мире» агента Интерпола, похитителя предметов искусств и афериста соответственно. Всей троице придется объединить свои усилия, чтобы осуществить самое грандиозное ограбление в истории.

🚨You’re officially on notice🚨@Netflix’s biggest movie ever #REDNOTICE premieres in your living rooms around the globe on NOV 12🔥🌎

FBI’s top profiler.

World’s most wanted art thief.

And the greatest conman the world has never seen…@GalGadot@VancityReynolds#REDNOTICE 🥃 pic.twitter.com/O0mqkYCqGy

— Dwayne Johnson (@TheRock) July 8, 2021