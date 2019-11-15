Дуэйн «Скала» Джонсон снимется в фильме «Черный Адам» о супергерое из вселенной DC, премьера назначена на 22 декабря 2021 года
Если вам уже надоели старые супергерои из комиксов DC, вроде Супермена, Бэтмена или Джокера, то приготовьтесь увидеть нового по имени Black Adam / «Черный Адам». Главную роль в картине сыграет Дуэйн «Скала» Джонсон, а премеьра состоится 22 декабря 2021 года.
По комиксам Черный Адам является антагонистом Шазама (он же Капитан Марвел, не путать с одноименным женским персонажем от Marvel), предыдущим носителем его суперспособностей, у которого отобрали дар из-за использования в собственных целях (он всего лишь освободил Семь Смертных Грехов и чуть не уничтожил мир). Это произошло еще в Древнем Египте, однако Teth-Adam затаил обиду на хранителей силы до нашего времени и готов отомстить нынешнему Шазаму.
Поэтому неизвестно, какой именно вариант развития персонажа выберут создатели. Логично было бы для начала выпустить сольный фильм, раскрывающий историю нового героя, а только потом столкнуть его с основным врагом в кроссовере. Однако с учетом того, что этот суперзлодей не является особо популярным, авторы могут просто использовать его в сиквеле уже запущенной франшизы Shazam!.
Режиссером будущего фильма Black Adam / «Черный Адам» назначили Жауме Кольет-Серра, который специализируется на триллерах, ужасах и боевиках. Других подробностей о проекта пока нет и вряд ли они появятся раньше следующего года, когда стартуют съемки фильма.
Источник: Polygon