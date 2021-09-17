Джефф Безос не писал в Twitter больше полутора лет, а сейчас прервал «молчание» — ради Илона Маска





И, как ни странно, не для того, чтобы объявить о подаче нового иска против SpaceX — богатейший человек в мире и основатель Blue Origin поздравил своего заядлого соперника с успешным запуском миссии Inspiration4, в рамках которой компания впервые отправила на орбиту полностью гражданский экипаж.

Не секрет, что Илон Маск и Джефф Безос «очень любят» друг друга, и основатель SpaceX часто засыпает основателя Blue Origin «комплиментами» в Twitter. Чтобы поздравить Илона Маска и команду SpaceX с историческим запуском миссии Inspiration4 Джефф Безос прервал свое полуторагодичное «молчание» в Twitter. Глава SpaceX на сей раз ограничился сухим «спасибо», оставив шутки и мемы сообществу.

Thank you — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2021

В то же время на поздравление Ричара Брэнсона, основателя компании Virgin Galactic, Илон Маск ответил более душевно. Ранее Илон Маск купил себе билет на один из будущих полетов на ракетоплане VSS Unity.

Thanks Richard! — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2021

С миссией Inspiration4 компания Илона Маска установил сразу несколько рекордов, в том числе и по количеству одновременно находящихся в космосе людей — их там сейчас 14. Экипаж Inspiration4 проведет на орбите (с апогеем 590 км — тоже рекорд) еще два дня — приводнение корабля в Мексиканском заливе запланировано на 19 сентября в 02:00 ночи по киевскому времени. Тем временем экипаж продолжает проводить научные исследования.

The @Inspiration4x crew is healthy, happy, and resting comfortably. Before the crew went to bed, they traveled 5.5 times around Earth, completed their first round of scientific research, and enjoyed a couple of meals — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

За развитием миссии можно следить в официальных аккаунтах SpaceX и Inspiration4 в твиттере — 1 и 2. Там регулярно публикуют обновления и фотографии с видом на Землю через огромный стеклянный купол.