Джефф Безос не писал в Twitter больше полутора лет, а сейчас прервал «молчание» — ради Илона Маска

И, как ни странно, не для того, чтобы объявить о подаче нового иска против SpaceX — богатейший человек в мире и основатель Blue Origin поздравил своего заядлого соперника с успешным запуском миссии Inspiration4, в рамках которой компания впервые отправила на орбиту полностью гражданский экипаж.

Не секрет, что Илон Маск и Джефф Безос «очень любят» друг друга, и основатель SpaceX часто засыпает основателя Blue Origin «комплиментами» в Twitter. Чтобы поздравить Илона Маска и команду SpaceX с историческим запуском миссии Inspiration4 Джефф Безос прервал свое полуторагодичное «молчание» в Twitter. Глава SpaceX на сей раз ограничился сухим «спасибо», оставив шутки и мемы сообществу.

В то же время на поздравление Ричара Брэнсона, основателя компании Virgin Galactic, Илон Маск ответил более душевно. Ранее Илон Маск купил себе билет на один из будущих полетов на ракетоплане VSS Unity.

С миссией Inspiration4 компания Илона Маска установил сразу несколько рекордов, в том числе и по количеству одновременно находящихся в космосе людей — их там сейчас 14. Экипаж Inspiration4 проведет на орбите (с апогеем 590 км — тоже рекорд) еще два дня — приводнение корабля в Мексиканском заливе запланировано на 19 сентября в 02:00 ночи по киевскому времени. Тем временем экипаж продолжает проводить научные исследования.

The @Inspiration4x crew is healthy, happy, and resting comfortably. Before the crew went to bed, they traveled 5.5 times around Earth, completed their first round of scientific research, and enjoyed a couple of meals

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021