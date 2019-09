Джеймс Ганн назвал полный актерский состав фильма The Suicide Squad, там появятся Идрис Эльба, Натан Филлион, Джон Сина, Питер Капальди, Тайка Вайтити и др.

Режиссер и сценарист фильма The Suicide Squad / «Отряд самоубийц» Джеймс Ганн опубликовал у себя в твиттере полный актерский состав нового фильма из 24 актеров, отметив, что к новым героям не стоит сильно привязываться. Вряд ли это значит, что у франшизы не будет продолжения (такие решения обычно принимают по итогам кассовых сборов), так что речь скорее всего идет о том, что до финала доживут далеко не все главные герои.

Итак, начнем с тех, кто перекочевал в сиквел из первого фильма — это Марго Робби (Харли Квинн), Юэль Киннаман (Рик Флаг), Джай Кортни (Капитан Бумеранг) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер). Во второй части точно не появятся Уилл Смит (Дэдшот), которому не удалось согласовать съемочный график, а также скорее всего Джаред Лето (Джокер), Кара Делевинь (Чародейка), Карен Фукухара (Катана) и Адевале Акиннуойе-Агбадже (Убийца Крок).

Среди новичков особо стоит отметить харизматичного Идриса Эльбу («Тор», «Форсаж: Хоббс и Шоу»), известного по франшизе «Стражи Галактики» Майкла Рукера (ему приписывают роль King Shark), популярного в гиковских кругах Натана Филлиона («Светлячок», «Касл»), бывшего рестлера Джона Сину, Питера Капальди («Доктор Кто»), Тайку Вайтити («Реальные упыри») и Давида Дастмалчяна («Человек-муравей»). Также в фильме появятся Пит Дэвидсон, Элис Брага, Хоакин Косио, Даниэла Мельхиор, Дженнифер Холланд, Хулио Руис, Тинаше Кайесе, Стив Эйджи, Сторм Рид, Хуан Диего Ботто, Флула Борг, Нг Мэйлин и Шон Ганн.

Несмотря на то, что к своим ролям вернутся сразу несколько актеров, продюсер Питер Сафран называет новую картину полным перезапуском, а не сиквелом (скорее всего именно поэтому картину назвали не Suicide Squad 2, а The Suicide Squad). Премьера фильма запланирована на 6 августа 2021 года.

Напомним, что сценарий к фильму написал сам Джеймс Ганн, который отметил, что не получал такого удовольствия от процесса со времен работы над зомби-ужастиком Dawn of the Dead / «Рассвет мертвецов» (2004). Его наняли на роль режиссера и сценариста The Suicide Squad всего через два дня после увольнения из Disney, который в итоге все равно вернул Ганна на роль постановщика «Стражей Галактики 3».

Источник: EW